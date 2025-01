Barwy szczęścia, odcinek 3106: Zrozpaczony Ksawery będzie błagał Łukasza, aby ratował aresztowaną Kasię! Nie pogodzi się ze stratą matki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3106 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery zacznie ogromnie martwić się o swoją rodzinę! I nic dziwnego, gdyż jego matka nagle zniknie, a ojciec całymi dniami będzie zalatany, przez co chłopiec już zupełnie nie będzie wiedział, co myśleć. Tym bardziej, że syn Sadowskich nie będzie miał pojęcia, że Kasia zostanie zatrzymana przez policję po przyznaniu się do zabicia sąsiada Mariusza (Rafał Cieszyński) i trafi do aresztu, a Łukasz będzie robił wszystko, aby jej pomóc - od rozmów ze znajomym policjantem Marcinem Kodurem (Oskar Stoczyński) do załatwiania jej prawniczki w osobie Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek). Ale w 3106 odcinku "Barw szczęścia" Sadowskiemu nie pozostanie już nic innego jak tylko w końcu powiedzieć synowi prawdę!

Ksawery dowie się o aresztowaniu Kasi w 3106 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3106 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz już nie będzie mógł patrzeć na to, jak się zamartwia. Dlatego, wreszcie powie synowi, co stało się z jego matką, w co zszokowany chłopiec aż nie będzie mógł uwierzyć!

- Mama jest w więzieniu?! - przerazi się jeszcze bardziej chłopiec.

- Nie w więzieniu, synku, tylko w areszcie śledczym… - wyjaśni mu ojciec.

- Ale przecież za zabicie zwierzęcia nie idzie się do więzienia! - zauważy Ksawery.

- Chodzi o to, że... być może… mama nie potrąciła zwierzęcia tylko… człowieka. Policja to wyjaśnia… - przyzna w końcu Łukasz.

W tym momencie w 3106 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery już kompletnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę, że może stracić matkę na dobre! Dlatego zwróci się do ojca z rozpaczliwą prośbą o pomoc Kasi, powołując się na jego nowy zawód!

- I co się z mamą stanie?... - spyta zmartwiony syn, po czym błagalnym tonem zacznie prosić ojca - Tato... Uratuj mamę, proszę! Jesteś detektywem!

Łukasz obieca synowi, iż zrobi wszystko, aby uratować jego matkę w 3106 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3106 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz już będzie próbował to zrobić! Sadowski sam spróbuje jak najwięcej wyciągnąć od Kodura i jak tylko dowie się, że sytuacja żony jest naprawdę poważna, to bez zawahania zatrudni dla niej prawniczkę. Ale oczywiście, w 3106 odcinku "Barw szczęścia" obieca synowi, że na tym nie poprzestanie i aby w pełni się na tym skupić odda go pod opiekę Basi (Sławomira Łozińska), Czesława (Marian Jaskólski) i Agnieszki (Katarzyna Tlałka). Tym bardziej, że dalsze starania będą potrzebne, gdyż nawet Natalii nie uda się wyciągnąć Kasi z aresztu i to mimo kaucji! Jednak Sadowski i tak nie odpuści!