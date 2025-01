Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3111: Odsiadka Kasi zbliży Ksawcia i Łukasza. Zauważy, że odtrącił syna - ZDJĘCIA

Ksawery (Bartosz Gruchot) pozostanie pod opieką Łukasza (Michał Rolnicki). W 3111 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski spróbuje pogodzić opiekę nad synem z dbaniem o gospodarstwo Mariusza (Rafał Cieszyński) oraz spotkaniami z Celiną (Oriana Krajewska). Okaże się, że to wcale nie takie proste, a dziennikarzowi brakuje czasu. Syn nie będzie jednak chętny na wyjazd na Mazury, a potem zarzuci tacie, że go odtrąca. W 3111 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz udowodni, że syn to dla niego priorytet.