Barwy szczęścia, odcinek 3102: Kasia będzie pewna, że zabiła człowieka! Mariusz zatuszuje ślady wypadku i naprawi samochód - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3102 - środa, 08.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3102 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia połączy fakty i zacznie wierzyć, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Szymańskiego. Gdy dowie się o jego zgonie, przypomni sobie wypadek na leśnej drodze i będzie przekonana, że to nie sarna, ale właśnie sąsiad Mariusza był ofiarą. Dziwne zachowanie ukochanego oraz jego starania, by szybko pozbyć się dowodów, utwierdzą ją w tym przekonaniu. Poczucie winy będzie ją przytłaczać, a narastające napięcie doprowadzi do poważnych komplikacji w jej zagmatwanym życiu.

Przypomnijmy, że w 3100 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wracała nocą z Warszawy do Brzezin samochodem pożyczonym od Mariusza. Na leśnej drodze doszło do wypadku i Sadowska poczuła uderzenie, jakby potrąciła coś dużego. Przerażona zatrzymała się, ale w ciemnościach nie dostrzegła żadnej ofiary. Początkowo uznała, że to mogło być dzikie zwierzę. Jednak w 3102 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowie się o śmierci Szymańskiego, co wzbudzi w niej ogromne poczucie winy i strach przed konsekwencjami.

Mariusz zatuszuje ślady wypadku Kasi w 3102 odcinku "Barwy szczęścia"

Mariusz w 3102 odcinku serialu "Barwy szczęścia" odda zniszczony po wypadku samochód do zaprzyjaźnionego mechanika, prosząc go o naprawę bez informowania ubezpieczyciela. W ten sposób zniszczy wszystkie dowody zdarzenia. Mechanik zgodzi się ukryć auto do czasu naprawy, aby nikt niepowołany go nie zobaczył.

- Halo, ile?! Nie no stary, nie no nie zgłosiłem tego na policję, bo ta sarna gdzieś uciekła. Poza tym nie mam czasu chodzić po komisariatach. Zapłacę ci, ale na więcej mnie nie naciągniesz. Jeszcze prośbę mam, żebyś schował ten samochód, tak żeby nie stał na widoku…

Nowe fakty w sprawie śmierci Szymańskiego w 3102 odcinku "Barwy szczęścia"

Ujawniamy, że w 3102 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pojawią się nowe informacje, które rzucą inne światło na całą sytuację. Okaże się, że Szymański mógł zginąć w wyniku pobicia, a nie potrącenia przez samochód. To odkrycie może całkowicie zmienić bieg wydarzeń i wpłynąć na losy Kasi oraz Mariusza. Czy Sadowska rzeczywiście będzie winna śmierci mężczyzny, czy padła ofiarą niefortunnego zbiegu okoliczności? Tego dowiemy się już niebawem!