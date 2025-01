Barwy szczęścia, odcinek 3101: Ostatnie szczęśliwe chwile Kasi i Mariusza przed aresztowaniem. Karpiuk każe zapomnieć o wypadku w lesie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3101 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia i Mariusz przeżyją ostatnie szczęśliwe chwile w 3101 odcinku "Barw szczęścia". Nie przewidzą, że niedługo nastąpią straszne konsekwencje wypadku w lesie. Górka jest niemal pewna, że w drodze do Brzezin potrąciła zwierzę, więc w 3101 odcinku "Barw szczęścia" wraz z ukochanym wrócą na miejsce zdarzenia. Niestety niewiele znajdą, a dalsze pytania wzbudzą kolejne wątpliwości co do tego, co tak naprawdę się stało.

Sytuacja w 3101 odcinku "Barw szczęścia" zaogni się, bo Karpiuk usłyszy o dziwnej sytuacji ze znalezieniem roweru Szymańskiego. Sąsiadka doniesie, że mężczyzna zniknął. Karpiuk powoli zacznie łączyć niewygodne dla niego i Kasi fakty.

Ostatnie szczęśliwe chwile Mariusza i Kasi

W 3101 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami ostatnich wspólnych chwil u Karpiuka i Górki. Para zacznie spędzać miło czas w ogrodzie, a Mariusz ukryje przed ukochaną, że wydarzenia w lesie mogą mieć drugie dno. Kiedy Kasia dołączy do niego w ogrodzie obok domu, Karpiuk nawiąże do niewygodnego tematu.

- (...) Mam pytanko, powiedziałaś Ksaweremu, co się wczoraj wydarzyło? - zapyta niby bez powodu Karpiuk.

- Nie, bo chyba bez sensu go niepokoić...

- Tak, tak będzie lepiej. Im mniej ludzi wie, tym lepiej.

- A dlaczego? - Kasia od razu zaniepokoi się dziwnymi słowami ukochanego.

- Wiesz, nie ma się czym chwalić, poza tym nie znaleźliśmy tego zwierzęcia - Mariusz wprost da do zrozumienia, że lepiej milczeć w sprawie wypadku.

- Tak, trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć - przytaknie Górka.

Kasia i Mariusz za kratami!

Temat między zakochanymi zostanie zmieniony, oboje dadzą ponieść się relaksowi na świeżym powietrzu. Nie przewidzą, że to właściwie ostatnie chwile ich szczęścia tylko we dwoje. Zdradzamy, że wkrótce w "Barwach szczęścia" Kasia dowie się o sprawie śmierci Szymańskiego, połączy fakty z wypadkiem w lesie i sama zgłosi się na policję. Mało tego, Mariusz także pójdzie siedzieć, bo weźmie winę na siebie. W konsekwencji oboje wylądują za kratami, a to dopiero początek!