Barwy szczęścia, odcinek 3094: Natalia skonfrontuje się z Sofią! Nie pozwoli, aby znów zabrała jej Cezarego

Barwy szczęścia, odcinek 3089: Małgorzata przejrzy zamiary Józefiny! Wykorzysta syna Cezarego, by skłócić go z Natalią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3094 odcinku "Barw szczęścia" Józefina postanowi zrobić wszystko, aby skłócić Cezarego z Natalią i sprawić, aby wrócił on do matki swojego dziecka. I właśnie przy pomocy małego Czarka spróbuje odsunąć Zwoleńską od swojego syna! Nie dość, że Rawiczowa wprosi się na rodzinnego grilla do Marczaków tuż po przylocie Rawicza do Polski, to jeszcze zabierze na niego syna Cezarego, aby jego widok zabolał córkę Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska)! Ale oczywiście na tym nie poprzestanie, tym bardziej, że Natalia zrobi dobrą minę do złej gry. Jednak Rawiczowa nie odpuści, ale tym razem już zmieni taktykę i w 3094 odcinku "Barw szczęścia" znów ściągnie Cezarego do siebie, ale i tu mocno się zaskoczy!

Natalia rozmówi się z Sofią w 3094 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3094 odcinku "Barw szczęścia" Cezary zjawi się w stadninie wraz z Natalią! Rawicz nie pozwoli, aby jego matka znów rozdzieliła go z ukochaną, z którą lada moment będzie miał się pobrać. Podobnie jak Zwoleńska, która w tej sprawie zwróci się bezpośrednio do swojej rywalki! W 3094 odcinku "Barw szczęścia" prawniczka zdecyduje się skonfrontować z Sofią i otwarcie wypytać ją o jej prawdziwe zamiary względem Cezarego. Natalia postawi na szczerą rozmowę z matką dziecka Rawicza, w trakcie której otwarcie zapyta jego dawną kochankę, czy znów chce zrujnować jej związek! Jednak w odpowiedzi usłyszy, iż już nie zależy jej na Cezarym, a wyłącznie jego obecności w wychowaniu ich syna!

Była kochanka Cezarego definitywnie sobie go odpuści w 3094 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3094 odcinku "Barw szczęścia" Natalia w to uwierzy? A może tak jak Małgorzata od razu przejrzy Sofię i zrozumie, że dawna kochanka Cezarego wciąż go kocha? Ale czy tym razem coś z tym zrobi? Tym bardziej, że po ostatnim razie już będzie miała nauczkę. I to do tego stopnia, że sama wystąpi przeciwko Józefinie, gdy ta znów będzie chciała wykorzystać ją, aby rozdzielić swojego syna ze Zwoleńską. Dlatego Rawiczowa będzie działać sama i z pewnością w 3094 odcinku "Barw szczęścia" dalej się nie podda!