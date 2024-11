Barwy szczęścia, odcinek 3089: Józefina wprosi się do Marczaków z małym Czarkiem! Natalia nie zniesie widoku syna Sofii? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3089 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3089 odcinku "Barw szczęścia" Cezary, po swoim powrocie z Indii do Polski, zacznie ignorować własną matkę. Tym bardziej, że Józefina także zjawi się lotnisku, aby go odebrać, przez co zakłóci jego powitanie z Natalią, z którą na dodatek wejdzie w kolejną konfrontację. Ale na szczęście narzeczeni szybko się jej "pozbędą", gdy Rawiczowa natknie się tam również na swojego nowego znajomego Andrzeja Ostoję-Modrzejewskiego (Leon Charewicz), który będzie wybierał się do Hiszpanii i zacznie nawet namawiać seniorkę na wspólną podróż. Jednak Józefina ostatecznie się na nią nie zdecyduje, gdyż nie będzie chciała zostawiać Sofii (Valeri Guliaieva) i swojego wnuka. A już szczególnie w perspektywie powrotu Cezarego, wobec którego już w 3089 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć kolejne plany!

Józefina przyprowadzi do Marczaków syna Cezarego w 3089 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3089 odcinku "Barw szczęścia" znów odbije się od ściany, gdyż Cezary nie zgodzi się z nią spotkać i ponownie wybierze rodzinę swojej narzeczonej. Tego dnia Rawicz zjawi się na rodzinnym grillu u Marczaków, czego oczywiście Rawiczowa nie będzie mogła przeboleć. I nie dość, że w 3089 odcinku "Barw szczęścia" sama wprosi się do Małgorzaty i Jerzego bez żadnego zaproszenia, to jeszcze nie zjawi się tam sama tylko z małym Czarkiem! I oczywiście, nie zrobi tego bez przyczyny, gdyż w ten sposób będzie chciała podziałać na uczucia Natalii, która w pierwszej chwili w ogóle nie mogła zaakceptować tego, że Cezary ma dziecko ze swoją byłą kochanką, która próbowała mu go odebrać wraz z jego matką.

Zaskakująca reakcja Natalii na małego Czarka w 3089 odcinku "Barw szczęścia"!

Dlatego tak bardzo w 3089 odcinku "Barw szczęścia" reakcji Natalii będzie obawiać się i jej matka! Małgorzata będzie przekonana, że jej córka nie zniesie tego widoku, ale mocno się zdziwi. Podobnie z resztą jak sama Józefina! A to dlatego, że Zwoleńska wcale nie ucieknie, a wręcz przeciwnie, gdyż nawet pomoże swojemu ukochanemu w opiece nad małym Czarkiem. I wówczas w 3089 odcinku "Barw szczęścia" żona Jerzego odetchnie z ulgą. Ale mimo tego będzie pewna, że Rawiczowa tak łatwo nie odpuści i znów zacznie coś knuć. Dlatego wyśle do niej Natalię i poprosi, aby ta wybadała sprawę. Jednak Józefina będzie zbyt zajęta goszczeniem u siebie Andrzeja, który właśnie wróci z Hiszpanii i przywiezie jej pewien upominek, którym mocno wkupi się jej łaski. Tym bardziej, że i Ostoja-Modrzejewski złapie się na jej haczyk i to nim Rawcziowa będzie teraz zdecydowanie bardziej zajęta!