Barwy szczęścia, odcinek 3088: Powrót Cezarego z Indii! Józefina zniknie po konfrontacji z Natalią? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3088 - piątek, 6.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3088 odcinku "Barw szczęścia" Cezary w końcu przyleci z Indii, gdzie musiał wrócić tuż po ustaleniu daty ślubu z Natalią i załatwieniu wszystkich formalności. A to dlatego, że na Rawicza czekała jeszcze tam na miejscu praca, podobnie z resztą jak w przypadku Zwoleńskiej, która po aferze łapówkowej ze Szczepanem Krajewskim (Robert Gulaczyk) musiała ratować wizerunek swojej kancelarii wspólnie z Klemensem (Sebastian Perdek), powracającym do zdrowia po zawale serca. I wówczas narzeczeni musieli się rozstać, gdyż Cezary wrócił do Indii sam, a Natalia z Leą zostały już w Polsce, ale w 3088 odcinku "Barw szczęścia" zakochani znów będą w komplecie, gdyż Rawicz pojawi się już z powrotem!

Józefina nie da Natalii spokoju nawet po powrocie Cezarego w 3088 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3088 odcinku "Barw szczęścia" stęskniona Natalia odbierze Cezarego z lotniska, gdzie zjawi się także i jego matka, która wciąż nie odpuści w sprawie Sofii (Valeri Guliaieva) i ich wspólnego dziecka. I wówczas Zwoleńska znów będzie musiała zmierzyć się z matką Rawicza, która najpierw zacznie nachodzić ją w kancelarii, a następnie zakłóci jej radość z powrotu narzeczonego. W 3088 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska skonfrontuje się z Rawiczową, po czym Józefina nagle zniknie! A to dlatego, że natknie się na lotnisku i na swojego nowego znajomego Andrzeja Ostoję-Modrzejewskiego, którego wciąż będzie bajerować, aby tylko zainwestował nie tylko w nią, ale także i jej stadninę. I wówczas Natalia i Cezary zejdą na dalszy plan!

Rawiczowa wyjedzie z Andrzejem Ostoją-Modrzejewskim do Hiszpanii w 3088 odcinku "Barw szczęścia"?

Tym bardziej, gdy w 3088 odcinku "Barw szczęścia" Józefina dowie się, że Andrzej wybiera się do Hiszpanii. Szczególnie, że Ostoja-Modrzejewski zacznie namawiać Rawiczową, aby udała się tam wraz z nim i pozwoliła sobie na szaloną wycieczkę. Ale czy w 3088 odcinku "Barw szczęścia" matka Cezarego się na to zgodzi? Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że to może pomóc jej osiągnąć jej cel. Ale czy zgodzi się zostawić u siebie Sofię i małego Czarka samych? A może zacznie przekonywać Rawicza, aby po swoim powrocie, się nimi zajął? Tego dowiemy się już niebawem!