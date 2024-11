Barwy szczęścia, odcinek 3083: To on zastąpi Cezaremu ojca? Józefina uwiedzie wpływowego milionera Andrzeja - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3083 - piątek, 29.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina znajdzie nowego męża w 3083 odcinku "Barw szczęścia"? Rawiczową oczaruje Andrzej Ostoja-Modrzejewski, który pojawi się na jej przyjęciu. Aukcja koni przyciągnie mnóstwo znamienitych osób, wpływowych i bogatych. W takim towarzystwie lubi obracać się cwana matka Cezarego. Rawiczowa z miejsca zainteresuje się eleganckim Andrzejem, a kiedy zauważy jego rozmowę z Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska), od razu do nich podejdzie.

- Pan też jest deweloperem? - cytuje portal światseriali.interia.pl pytanie zainteresowanej Józefiny. - Ależ skąd, droga pani. Ja jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem i tego zamierzam się trzymać - powie jej Andrzej Ostoja-Modrzejewski, który od razu zrobi pozytywne wrażenie.

Rawiczowa znajdzie sposób, by lepiej poznać Andrzeja

Następnego dnia po wystawnej imprezie, Józefina nie zapomni o dostojnym mężczyźnie. Nadarzy się wspaniała okazja do tego, by zaprosić Andrzeja do siebie. To Sofia (Valeria Guliaeva) przekaże Rawiczowej kosztowny pierścień, należący do Andrzeja. Musiał zostawić go na przyjęciu, co stanie się pretekstem do kolejnego spotkania.

- Pani, która sprzątała po przyjęciu, znalazła to w toalecie - wyjaśni Sofia. - Sygnet rodowy? - zdziwi się Józefina. - Ostoja? Wczoraj na aukcji był taki gość - przypomni sobie jej niedoszła synowa. - No przecież. Andrzej... Dość interesujący - Rawiczowa poprosi Sofię, by znalazła jakiś namiar na bogatego szlachcica. - Musimy natychmiast oddać ten skarb właścicielowi - zdecyduje matka Cezarego, a kiedy dostanie kontakt do Andrzeja nie pozwoli wezwać kuriera. Zaprosi mężczyznę, by osobiście przekazać sygnet.

Józefina rozkocha w sobie Andrzeja?

W 3083 odcinku "Barw szczęścia" Józefina i Ostoja-Modrzejewski spotkają się ponownie. Rawiczowa nie przyjmie pieniędzy za znalezienie sygnetu.

- To tak symbolicznie... Dla uczciwego znalazcy - zaproponuje Andrzej, wyciągając kopertę.

- Chce mnie pan obrazić? - Rawiczowa uda oburzoną. - U mnie w domu nie płaci się za uczciwość - doda pewna siebie.

To już pewne, że znajomość Józefiny i Andrzeja ma drugie dno. Cwana seniorka wyczuje pieniądze, które mężczyzna mógłby zainwestować w stajnie i w nią. Czy uda jej się na dobre usidlić nowego wybranka? Ta historia będzie się rozwijać.