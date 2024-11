Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3083: Cenny przedmiot znaleziony w domu Józefiny! Dzięki Sofii trafi do rąk właściciela

W 3083 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pojawi się intrygujący zwrot akcji, gdy Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) znajdzie w swoim domu wyjątkowy pierścień. Ten niezwykle cenny sygnet zostanie odkryty w dość nietypowy sposób, a wszystko to wydarzy się podczas aukcji koni, którą zorganizuje na swojej posiadłości. Dzięki niezwykle spostrzegawczej Sofii (Valeria Guliaeva) pierścień ten powróci do swojego właściciela, a Józefina zrobi wszystko, aby wykorzystać okazję i przyciągnąć uwagę potężnego szlachcica Andrzeja Ostoi-Modrzejewskiego (Leon Charewicz). Jak się okaże, ich spotkanie w 3083 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na aukcji zainspiruje Rawiczową do działania, a historia pierścienia będzie skrywać dużo więcej, niż się wydaje!