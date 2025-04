M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1866: Pierwsze odwiedziny Kingi i Piotrka po porodzie Franki. Padną poruszające słowa - ZDJĘCIA

Poród Franki (Dominika Kachlik) w 1866 odcinku "M jak miłość" to nie tylko bardzo ważne wydarzenie w życiu młodej mamy, ale także jej bliskich. W związku z akcją porodową wytworzy się niemałe zamieszanie, ale we wszystkim pomoże Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Dumny Paweł (Rafał Mroczek) także postara się trzymać nerwy na wodzy, wspierać ukochaną w tak ważnej chwili. W 1866 odcinku "M jak miłość" do szpitala zawitają także Kinga (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek). To będą piękne sceny rodzinne!