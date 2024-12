Barwy szczęścia, odcinek 3088: Sofia wystąpi przeciwko Józefinie! Okrutny plan Rawiczowej nie zadziała - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3089: Małgorzata przejrzy zamiary Józefiny! Wykorzysta syna Cezarego, by skłócić go z Natalią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3088 - piątek, 6.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Cezarego z Indii w 3088 odcinku "Barw szczęścia" wywoła kolejny zgrzyt między Natalią i przyszłą teściową. Bo Józefina bez uprzedzenia przyjedzie po syna na lotnisko. Mimo że to Natalia umawiała się z narzeczonym, że odbierze go z lotniska i razem wrócą do jej rodzinnego domu, do Marczaków na Zaciszną.

Cezary w 3088 odcinku "Barw szczęścia" wybierze Natalię, a nie własnego syna i Sofię

Na widok matki Cezary w 3088 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie krył zaskoczenia. Ale da Józefinie jasno do zrozumienia, że ten dzień spędzi z ukochaną, za którą bardzo się stęsknił, jej córką Leą (Lena Sobota), którą pokochał jak własne dziecko. Na nic się zdadzą aluzje Rawiczowiej, że w jej rezydencji czekają na niego nie tylko Czaruś, lecz także Sofia z wykwintnym obiadem. Stanowczym tonem Cezary zapowie matce, że do syna przyjedzie dopiero jutro.

W 3088 odcinku "Barw szczęścia" Sofia pogodzi się z tym, że Cezary weźmie ślub z Natalią

Wściekła Józefina w 3088 odcinku "Barw szczęścia" wróci do siebie sama i uprzedzi Sofię, że Cezarego nie będzie na obiedzie, bo ma ważniejsze sprawy na głowie. Była narzeczona Rawicza nie będzie kryła rozczarowania, ale zaakceptuje jego wybór. Świadoma tego, że z Natalią nigdy nie wygra, że to z nią Cezary weźmie ślub.

- No tak, stęsknił się za narzeczoną, za Leą... - Za własnym synem powinien tęsknić, a nie ciągle u Marczaków! - stwierdzi oburzona Józefina. - Cezary przecież zakłada nową rodzinę. Nic dziwnego, że chce spędzać z nimi czas - oceni Sofia. - My jesteśmy jego rodziną! - Źle, że odrzucasz Natalię i jej rodziców... Oni są ważni dla Cezarego. A ty zmuszasz go, żeby wybierał. I on wybiera... - Chyba wolałabyś, żeby był tutaj razem z tobą i Czarusiem? - I z tobą? - Oczywiście, jestem jego matką! - Tak, chciałabym, żeby Cezary był tutaj ze mną, z naszym synem, ale to nie jest możliwe. On podjął inną decyzję. I ja to szanuję... - Ale cierpisz? - Nie jestem bez winy. Dobrze to wiesz...A jeśli chcesz być częścią nowej rodziny Cezarego, to też powinnaś tę decyzję uszanować - zapowie Sofia.

Józefina w 3088 odcinku "Barw szczęścia" sama będzie walczyć z Natalią

Po tym, co Józefina w 3088 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy od Sofii, zda sobie sprawę, że ją także ma przeciwko sobie, że matka jej wnuka nie pomoże jej zniszczyć związku Natalii i Cezarego. Zawzięta, wredna i wyrachowana Rawiczowa będzie więc musiała działać w pojedynkę, żeby nie doszło do ślubu jej syna ze Zwoleńską.