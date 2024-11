Barwy szczęścia, odcinek 3089: Cezary wykręci się od spotkania z matką i swoim synem! Toksyczna Józefina wepchnie mu dziecko przy Natalii - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3079: Bożena ukryje się przed Brunem! Nie dopuści go do syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3089 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Dziecko Cezarego i Sofii w 3089 odcinku "Barw szczęścia" stanie się narzędziem podłej gry Józefiny przeciwko Natalii! Nie jest już żadną tajemnicą, że od kiedy Rawiczowa dowiedziała się, że jej syn ma dziecko ze swoją eks narzeczoną, postanowiła na nowo ich połączyć. Sprowadziła Sofię z małym Czarkiem do swojej rezydencji, dała jej pracę weterynarza w stadninie Rawiczów, by mieć na wszystko oko. Jednego nie przewidziała, że Cezary zostanie z Natalią, że nie odwoła ślubu i wciąż będzie chciał się ożenić ze Zwoleńską. A to nie jest po myśli cwanej "Dżo", jak nazywają ją wszyscy...

Perfidny plan Józefiny przeciwko Natalii w 3089 odcinku "Barw szczęścia"

Dla Józefiny w 3089 odcinku "Barw szczęścia" wciąż najważniejszy będzie prawowity wnuk! Nie przyjmie więc do wiadomości kolejnej odmowy Cezarego, gdy ten wykręci się od odwiedzin u syna. Rawicz będzie unikał przede wszystkim matki, ale ona uknuje nowy plan przeciwko niemu i Natalii. Razem z Czarkiem pojedzie w odwiedziny do rodzinnego domu Natalii, do Marczaków na Zaciszną. Bez zaproszenia wprosi się na grilla.

Nie dość, że w 3089 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie się żalić Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), że Cezary nie ma czasu dla własnego dziecka, to jeszcze, jak podaje światseriali.interia.pl, zostanie u Marczków aż do przyjazdu Natalii. By przyszła synowa zobaczyła Cezarego z dzieckiem.

W 3089 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zobaczy Cezarego z synem na rękach

Nieprzypadkowo w 3089 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa wypchnie synowi Czarka w ramiona, gdy tylko zjawi się Natalia.- Potrzymaj Czarka, a ja naszykuję mu coś do picia - poprosi. Zaskoczona tym widokiem Natalia podejdzie do narzeczonego, robiąc dobrą minę do złej gry.

- Ale masz tu przystojniaka - powie z wymuszonym uśmiechem.

Na tym nie koniec, bo w 3089 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie głosić wszem i wobec jak bardzo Czaruś potrzebuje tatusia. Nie wyprowadzi jednak z równowagi ani Marczaków, ani Natalii.

Natalia w 3090 odcinku "Barw szczęścia" zapyta Sofię czy chce jej odebrać Cezarego

Po tej akcji Józefiny w 3089 odcinku "Barw szczęścia" Natalia powie Cezaremu, że pięknie wyglądał z synkiem na rękach.

- Twoja mama ma nadzieję... - doda nagle, by wspomnieć o Sofii, ale narzeczony jej przerwie. - Wiesz, jaka jest. Ale nie działa to na mnie - zapewni Cezary. - Ale na mnie działa - westchnie Natalia, która następnego dnia w 3090 odcinku w "Barw szczęścia" spotka się z Sofią, by zapytać ją wprost, czy chce odzyskać Cezarego i razem z nim wychować Czarka.