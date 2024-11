Barwy szczęścia, odcinek 3093: Śmierć Bruna? Wynajęty przez Zaborskiego bandyta będzie chciał go zabić! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3093 - piątek, 13.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3093 odcinku "Barw szczęścia" Bruno ponownie wybierze się na Mazury, aby odwiedzić żonę i syna, ale tym razem niestety tam nie dojedzie. I nie będzie to już sprawka Bożeny, która będzie gotowa na wszystko, aby tylko odegrać się na nim za jego romans z Karoliną (Marta Dąbrowska) i rozpoczęcie nowego życia u boku kochanki. A wciąż żądnego zemsty Zaborskiego, który zza krat zaplanuje zemstę na Stańskim. Zdradzamy, że Rafał dogada się z jednym ze swoich kolegów z celi, który niebawem wyjdzie na wolność. Bandyta obieca mu górę pieniędzy w zamian za zabicie Bruna i Karoliny, których tak samo jak Bożena będzie chciał ukarać, ale w zdecydowanie bardziej brutalny sposób! Żyłka pójdzie na układ z Zaborskim i tuż po odzyskaniu wolności w 3091 odcinku "Barw szczęścia" zacznie realizować chory plan Rafała!

Brutalny atak wspólnika Zaborskiego na Stańskiego w 3093 odcinku "Barw szczęścia"!

Już w 3091 odcinku "Barw szczęścia" Żyłka zostanie gościem hotelu Stańskich, aby móc obserwować każdy ruch jego właściciela. I jak tylko dowie się o jego planach wyjazdu na Mazury do żony i dziecka, przystąpi do akcji, a widzowie staną się świadkami drastycznych scen! A to dlatego, że w 3093 odcinku "Barw szczęścia" bandyta brutalnie zaatakuje Bruna w trakcie jego podróży do rodziny, po czym wywiezie rannego, skrępowanego i nieprzytomnego biznesmena do lasu, gdzie postanowi dokończyć dzieła bez żadnych świadków! Żyłka zdecyduje się tam dobić Stańskiego i zakopać po to, aby nikt nigdy nie odnalazł ani jego, ani jego ciała!

Czy Bruno przeżyje w 3093 odcinku "Barw szczęścia"?

Tyle tylko, że w 3093 odcinku "Barw szczęścia" bandyta nie przewidzi jednego! A mianowicie, że na miejscu zjawi się policja! Kodur i Majak zatrzymają już kopiącego dla nieprzytomnego Stańskiego dół Żyłkę i natychmiast go aresztują, po czym podbiegną do rannego Bruna. Ale czy w 3093 odcinku "Barw szczęścia" biznesmen będzie jeszcze żywy? Czy policjanci zdążą z pomocą na czas? I czy życie Bruna uda się uratować? A może Stański umrze? Tego dowiemy się już niebawem!