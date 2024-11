Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3086: Zaborski pójdzie na układ z bandytą i znów się wywinie? Wyjdzie na wolność? - ZDJĘCIA

W 3086 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że historia z Zaborskim (Wojciech Solarz) absolutnie nie dobiegła końca. Kryminalista znów stanie na drodze do szczęścia Karoliny (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek). Zakochani nie będą mieli świadomości, że za kratami dochodzi do tajnego układu Rafała z pewnym bandytą. Zaborski znajdzie sposób na wyjście z więzienia, a to dopiero początek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, niedługo Rafał zrobi wielki powrót do życia Karoliny i Stańskiego.