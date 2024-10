Barwy szczęścia, odcinek 3067: Nowy plan Sofii i Józefiny. Koniec związku Natalii z Cezarym da szansę na odbicie Rawicza - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3063: Powrót Klemensa do pracy! Tylko on może uratować kancelarię

"Barwy szczęścia" odcinek 3067 - czwartek, 7.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3067 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zapomni o niewtrącaniu się w życie miłosne Cezarego. Odkąd poznała prawdę o wnuku, marzy o tym, by syn związał się z Sofią. Zresztą od początku wolała byłą narzeczoną Rawicza od Zwoleńskiej. Dlatego obie wykorzystały amnezję mężczyzny po wypadku i wmawiały mu związek. Na szczęście Natalia odzyskała ukochanego, o którego walczyła. Potem pojawił się wyjazd do Indii, gdzie zakochani zniknęli na jakiś czas. Wydawało się, że Józefina zapomni o knuciu i przestanie mącić. Nic bardziej mylnego, bo spiskowanie powróciło wraz z odkryciem prawdy o dziecku Sofii. Młoda mama początkowo udawała, że mały Czaruś to nie syn Cezarego, ale Józefina wiedziała swoje. I tu akurat się nie pomyliła, bo chłopiec faktycznie okazał się synem Rawicza.

Sofia i Józefina uknują plan w 3067 odcinku "Barw szczęścia"

Kto lubi mącenie Józefiny w "Barwach szczęścia", ten będzie zadowolony. Cwana mamusia Rawicza bardzo ucieszy się na wieść o kłopotach w związku Natalii i syna. Wręcz nie będzie mogła się doczekać, by poznać szczegóły zerwanych zaręczyn. Zwoleńska wróci do Polski sama, odda ukochanemu pierścionek i rzuci się w wir pracy. Zdradzamy, że nieugięta Józefina zajrzy do kancelarii, by osobiście wyczuć sytuację. Nie można mówić o wielkim smutku z powodu rozłamu w relacji syna. Wręcz przeciwnie, seniorka wyczuje możliwość uknucia planu z Sofią.

W 3067 odcinku "Barw szczęścia" Józefina poważnie porozmawia z Sofią, którą od dawna uważna za idealną kandydatkę na synową. Tym bardziej, że młoda kobieta urodziła dziecko Rawicza. Seniorka zacznie przekonywać Sofię, by wykorzystała kiepski czas w związku syna. Zerwane zaręczyny to idealny moment do tego, by "odbić" mężczyznę Natalii, która chyba sama podda się w walce o uczucie. Jak na podejrzany plan zareaguje Sofia?

Powrót Cezarego do Polski to szansa dla Sofiii

Zdradzamy, że Rawicz wróci do Polski w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" i spróbuje zawalczyć o Natalię. Co w sytuacji, kiedy do akcji wkroczy Józefina z Sofią? Znów będą mącić przy uczuciu Rawicza do Zwoleńskiej.