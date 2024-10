Barwy szczęścia, odcinek 3065: Natalia zerwie zaręczyny z Cezarym! Pokaże Malwinie, że oddała pierścionek - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3063: Powrót Klemensa do pracy! Tylko on może uratować kancelarię

"Barwy szczęścia" odcinek 3065 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

To koniec narzeczeństwa Natalii i Cezarego. Zwoleńska będzie w Polsce w 3065 odcinku "Barw szczęścia" i poinformuje Malwinę o tym, iż zerwała zaręczyny. Przypomnijmy, że Rawicz oświadczał się ukochanej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy byli szczęśliwi i zakochani. Niestety później wszystko potoczyło się w złym kierunku, a niedawne odkrycie mężczyzny oraz Józefiny (Elżbieta Jarosik) o dziecku Sofii, przyczyni się do końca relacji z prawniczką.

Natalia wróci do Polski i powie o zerwanych zaręczynach

W 3065 odcinku "Barw szczęścia" Natalia będzie z powrotem w Polsce. Wróci z Indii, ale bez Cezarego. Będzie musiała nadrobić zaległości nie tylko w pracy, ale także w przebywaniu z bliskimi. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) bardzo ucieszy się na powrót córki do domu. Podobnie jak Malwina, która niestety nie mogła liczyć na bliskość siostry podczas walki o powrót do zdrowia.

To właśnie Brodzińska usłyszy w 3065 odcinku "Barw szczęścia" o zerwanych zaręczynach Zwoleńskiej. Natalia jeszcze w Indiach zwróci pierścionek zaręczynowy, co właściwie będzie równoznaczne z rozstaniem. Natalia powie wprost o tym, że nie wyobraża sobie życia w "trójkącie". Skoro malutki Czarek okazał się synem Rawicza, Sofia już zawsze towarzyszyłaby im na każdym kroku. Wszyscy znają słabość kobiety do Cezarego. Łączące ich dziecko to nierozerwalna więź już na zawsze.

Zerwane zaręczyny da się jeszcze naprawić?

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Rawicz nie tak łatwo podda się decyzji narzeczonej. Sam zjawi się w Polsce, by odzyskać ukochaną. Nadal chce tworzyć z nią relację, nawet mimo szokujących faktów na temat dziecka. Mało tego, w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Malwina i Małgorzata zaczną namawiać Zwoleńską, by dała mężczyźnie szansę. Czy ten związek ma jeszcze przyszłość? Na tę odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.