Barwy szczęścia, odcinek 3075: Pożar u Jaworskich! Krystyna oszaleje i puści mieszkanie z dymem - ZDJĘCIA

W 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna (Hanna Bieluszko), cierpiąca na chorobę Alzheimera, doprowadzi do sytuacji, która mogłaby skończyć się tragedią. Kobieta straci kontrolę nad sytuacją i zapomni o piekarniku, co spowoduje niemalże pożar w ich mieszkaniu. W 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dym błyskawicznie wypełni dom, a zagrożenie będzie ogromne. Na szczęście Marek (Marcin Perchuć) i Krzysztof (Jacek Kałucki) w ostatniej chwili zdołają zapanować nad sytuacją, ale to zdarzenie zmusi rodzinę do refleksji nad dalszym losem Krystyny.