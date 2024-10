Barwy szczęścia, odcinek 3066: Krystyna w krytycznym stanie! Żona Jaworskiego trafi do domu opieki?

Barwy szczęścia, odcinek 3060: Agata już nie uwierzy Ignacemu! Tak długo ją oszukiwał, że to będzie koniec? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3065: Mariusz zatrze ślady przestępstwa! Kodur oskarży go o podpalenie! - ZDJĘCIA

"Barw szczęścia" odcinek 3066 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3066 odcinku "Barw szczęścia" choroba Alzheimera powoli, ale nieubłaganie, odbierze Krystynie wszystko, co najważniejsze. Jej diagnoza, którą usłyszała już w poprzednich odcinkach serialu, była szokiem zarówno dla niej, jak i dla bliskich. Przypomnijmy, że lekarze nie pozostawili złudzeń - Alzheimer postępuje, a Krystyna potrzebuje całodobowej opieki, lecz Jaworski, wierny i kochający mąż, początkowo nie chciał przyjąć tego do wiadomości.

Marek w 3066 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje namówić go na przemyślenie decyzji o przekazaniu Krystyny do medycznego ośrodka. Opieka nad osobą z zaawansowaną demencją to ogromne wyzwanie, które może przekroczyć możliwości jednej osoby, nawet tak oddanej i kochającej jak Jaworski.

Krystyna trafi do domu opieki w 3066 odcinku "Barw szczęścia"? Oburzony Jaworski nie będzie chciał się zgodzić!

W 3066 odcinku "Barw szczęścia" Marek będzie przekonywał, że dom opieki to najlepsza opcja, ale Jaworski, zrozpaczony chorobą żony, nie będzie chciał tego zaakceptować. Jego determinacja, by opiekować się Krysią samodzielnie, wciąż będzie silna, jednak zdaniem Marka codzienne zmagania z chorobą jego matki mogą w pewnym momencie go przerosnąć.

Marek przystanie na decyzję Jaworskiego w 3066 odcinku "Barw szczęścia"

W 3066 odcinku "Barw szczęścia" Marek, mimo swojej determinacji, ostatecznie przystanie na decyzję Jaworskiego. Senior stanowczo odmówi oddania Krysi do domu opieki, przekonując, że to jego obowiązek i odpowiedzialność opiekować się żoną samodzielnie, bez względu na konsekwencje.