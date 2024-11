Barwy szczęścia, odcinek 3068: Niepokojące sceny w bistro u Żabci! Krystyna zacznie zachowywać się jak małe dziecko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 8.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Krystyna w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" odwiedzi bistro "Sezonovy" i zamówi pierogi z truskawkami. Gdy Broda (Andrzej Popiel) poda jej danie, kobieta zacznie wybierać truskawki z talerza, a następnie zrzucać je na podłogę, twierdząc, że ich nie lubi. Zachowanie to zaskoczy obsługę, a reakcja Brody, który podniesie głos, spowoduje, że Krystyna rozpłacze się i wybiegnie z lokalu.

Choroba Krystyny będzie postępować! W 3068 odcinku "Barw szczęścia" dostanie ataku u Żabci

Po incydencie w bistro, Żabcia w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdecyduje się poszukać Krystyny. Dzwoniąc do jej męża, Krzysztofa, poinformuje go o sytuacji. Wkrótce odnajdzie Krystynę siedzącą na trawie, płaczącą i skarżącą się na ból kolana. Kobieta będzie mówić, że chce do mamy, co dodatkowo zaniepokoi Żabcię.

Gdy Krzysztof dotrze na miejsce, jego żona nie będzie go rozpoznawać. To bolesne doświadczenie uświadomi mu, jak poważny jest stan Krystyny i jak szybko postępuje jej choroba. W 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krzysztof będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością i podjąć decyzje dotyczące dalszej opieki nad żoną.

Krystyna trafi do domu opieki w serialu “Barwy szczęścia”?

Czy Krzysztof po incydencie Krystyny w bistro u Żabci postanowi jednak oddać żonę do specjalistycznego ośrodka, zajmującego się takimi chorobami jak Alzheimer? Choć Jaworski od samego początku był bardzo sceptyczny do tego rozwiązania, sytuacja, jaka wydarzy się w restauracji Ani w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zmusi go do przemyśleń. Czy Krzysztof będzie miał tyle sił, by w pełni zaopiekować się schorowaną żoną? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce!