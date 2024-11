Barwy szczęścia, odcinek 3069: Józefina nie dopuści do ślubu Natalii i Cezarego! Wymyśli kolejną intrygę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3064: Tragiczne spotkanie Asi z kuratorem! Przez problemy w kancelarii straci prawo do opieki nad Emilem? - ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku "Barw szczęścia" Lea (Lena Sobota) przekaże Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska) radosną nowinę nie tylko o powrocie Natalii do Cezarego, ale także ustaleniu przez nich daty ich ślubu i załatwieniu wszystkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Marczakowa dowie się, że Zwoleńska i Rawicz staną na ślubnym kobiercu jeszcze w sierpniu, czym ogromnie ją ucieszą. W przeciwieństwie do Józefiny, która w 3069 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje zupełnie inaczej na ślub swojego własnego syna! Tym bardziej, że po wyjściu na jaw tego, że mały Czarek jest jego synem, będzie robiła wszystko, aby zniszczyć jego związek z Natalią i znów popchnąć go w ramiona Sofii!

Józefina nie ucieszy się ze ślubu Natalii i Cezarego w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3069 odcinku "Barw szczęścia" Cezary skontaktuje się z matką, aby przekazać jej radosną nowinę, która dla niej wcale taka nie będzie! A wręcz przeciwnie, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl Józefina od razu zacznie robić synowi wymówki i spróbuje wzbudzić w nim poczucie winy, ale niestety z marnym skutkiem!

- Przyjedź jak najszybciej - poleci mu matka.

- Nie mogę, mam inne plany - oznajmi Cezary, a gdy Józefina w 3069 odcinku "Barw szczęścia" zapyta co może być ważniejszego od najbliższych, to ten szybko ją oświeci - Właśnie rodzinne... Mam plany rodzinne.

- Rozumiem, że my już nie jesteśmy twoją rodziną? - zdziwi się Rawiczowa.

- Jesteście i będziecie, ale zakładam własną rodzinę... Ślub będzie w sierpniu - Rawicz postawi sprawę jasno.

Rawiczowa znów zacznie knuć w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3069 odcinku "Barw szczęścia" Józefina aż się zagotuje, ale oczywiście niczego nie da po sobie poznać swojemu synowi. Dopiero jak zakończy z nim rozmowę, to nachyli się do wózka, gdzie chwilę wcześniej położyła malutkiego Czarka i obieca mu, iż nie pozwoli jego ojcu popełnić takiego błędu i zrobi wszystko, aby nie dopuścić do jego ślubu z Natalią!

- Tatuś chce popełnić błąd, wiesz, kochanie? - zwróci się do niego Józefina, po czym doda - Ale do sierpnia jeszcze daleko. Coś wymyślimy... Babcia ci to obiecuje!

I już w 3069 odcinku "Barw szczęścia" w jej głowie zrodzi się kolejna intryga, którą zacznie realizować w kolejnych odcinkach serialu. Z jakim skutkiem? Dowiemy się już niebawem!