Barwy szczęścia, odcinek 3068: Drugie zaręczyny Natalii i Cezarego! Pogodzi się z tym, że ma dziecko z Sofią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 8.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia i Cezary w 3068 odcinku "Barw szczęścia" zaręczą się drugi raz! Ponad rok po tym jak Rawicz pierwszy raz poprosił Zwoleńską o rękę na Wigilii w domu Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski), znów postawi wszystko na jedną kartę. Nie będzie miał żadnych wątpliwości, że chce się ożenić z Natalią, że to ona jest kobietą jego życia i nie zmieni tego nawet fakt, że Sofia urodziła mu synka, małego Czarka.

Tak Cezary w 3068 odcinku "Barw szczęścia" będzie walczył o Natalię

Po powrocie z Indii Cezary w 3068 odcinku "Barw szczęścia" pojedzie od razu do Marczaków, by ratować swój związek z Natalią, która tuż przed nim przyleci do Polski z córką Leą (Lena Sobota). Ucieknie od narzeczonego, zerwie zaręczyny, bo nie zniesie myśli, że dziecko już na zawsze połączyło go z Sofią. Ale Cezary nie pozwoli Natalii odejść.

Barwy szczęścia. Nie będzie ślubu Natalii i Cezarego! Spełnią się czarne wizje Małgorzaty?

- Ty i Lea jesteście dla mnie najważniejsze - wyzna Natalii, która przeprosi, że go zostawiła. Jak podaje światseriali.interia.pl Rawicz przed nią klęknie i ponownie wręczy pierścionek zaręczynowy. - Ale znowu jesteśmy razem... - zacznie i kolejny raz poprosi, by została jego żoną. Natalia nie odmówi.

Natalia po zaręczynach z Cezary w 3068 odcinku "Barw szczęścia" zaakceptuje jego dziecko z Sofią?

Później w 3068 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska zwierzy się matce, że nadal ciężko pogodzić jej się z tym, że Cezary ma dziecko z Sofią, ale bardzo go kocha i nie zrezygnuje z tej miłości, z własnego szczęścia. - Na pewno wam się uda, ale będzie to wymagało dużo pracy i poświęceń - uprzedzi ją Małgorzata.

Czy Natalia i Cezary w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" wezmą ślub? Jak na ich drugie zaręczyny zareaguje Józefina Rawicz (Elżbieta Jarosik), która posunie się do różnych perfidnych sztuczek, by połączyć syna z Sofią? To się wyjaśni już niebawem.