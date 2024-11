Barwy szczęścia, odcinek 3068: Małgorzata wmanewruje Natalię w małżeństwo z Rawiczem. Usprawiedliwi jego zdradę

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on jest ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia – z powrotem w Polsce – zwierzy się matce z tego, że wciąż kocha Cezarego. I chociaż wie, jak na ich związek wpłynie to, że jest on ojcem dziecka Sofii (Valeria Gouliaeva), to i tak chce za niego wyjść za mąż. Małgorzata gorąco jej przytaknie, tak jakby była zdolna przewidzieć, jaka przyszłość czeka jej córkę u boku Rawicza:

- Na pewno wam się uda, ale będzie to wymagało dużo pracy i poświęceń.

Natalia ponownie przyjmie więc od niego pierścionek.

Natalia przeprosi Cezarego w 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary wróci z Indii i pojedzie do Natalii prosto z lotniska, by powiedzieć jej, że ona i Lea (Lena Sobota) są dla niego najważniejsze. Słysząc to Zwoleńska przeprosi Rawicza za zerwanie zaręczyn i wyjazd z Indii. Na przeprosinach się nie skończy – Natalia przyjmie oświadczyny Cezarego.

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata zbagatelizuje możliwe problemy wynikające z kontaktów Cezarego z Sofią

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata usłyszy od Natalii, że Cezaremu zależy na regularnych kontaktach z Czarkiem i dlatego poszedł zobaczyć się z Sofią. Matka znowu będzie tylko i wyłącznie dobrej myśli:

- Muszą to wszystko jakoś sobie ułożyć.

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2