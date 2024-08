Barwy szczęścia. Tak Cezary dowie się, że jest ojcem dziecka Sofii. Po powrocie z Indii czeka go wstrząs - ZDJĘCIA

Czy Sofia w nowym sezonie "Barw szczęścia" potwierdzi, że mały Czarek to syn Cezarego?

Ojcem dziecka Sofii jest Cezary, a w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina nie spocznie, póki nie udowodni, że to prawda! Z pomocą Celiny (Orina Krajewska) ustali adres przychodni, do której Sofia chodzi na wizyty kontrolne z małym Czarkiem. Podczas spotkania z niedoszłą synową w 3023 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie między nimi do awantury. Sofia poczuje się osaczona przez Rawiczową.

Szokujące odkrycie Józefiny o warunkach, w jakich będzie żyła Sofia z dzieckiem

Ale na tym nie koniec śledztwa Józefiny, która w 3025 odcinku "Barw szczęścia" zleci Celinie ciągłą obserwację byłej narzeczonej syna. Z ustaleń detektyw będzie wynikało, że Sofia żyje w biedzie, że nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby! Rawiczowa postanowi jej pomóc, wyśle jej na konto kilkaset złotych, ale duma Sofia zwróci jej wszystko. W międzyczasie Józefina użyje podstępu, by sprowadzić Cezarego z Indii do Polski. Nie powie mu o dziecku Sofii, ale postanowi zrobić wszystko, by Cezary mógł wystąpić o ustalenie ojcostwa.

Cezary wróci z Indii i zobaczy Sofię z dzieckiem. Jak zareaguje?

Powrót Cezarego nastąpi w odcinkach "Barw szczęścia", które będą emitowane w połowie września. Jak donosi portal światseriali.interia.pl Rawiczowa od razu zawiadomi syna, że musi się z kimś spotkać i zawiezie go pod dom jego byłej narzeczonej, z którą był jeszcze nieco ponad rok temu, gdy stracił pamięć. Sofia akurat będzie wracała z zakupów z małym Czarkiem. Cezary i jego matka zobaczą ich z ukrycia.

- Dziecko w tym wózku to twój syn - ogłosi nagle Józefina, a Rawicz przeżyje wstrząs na wieść, że został ojcem. Tylko czy Sofia to potwierdzi? Czy znajdzie się dowód na to, że zaszła w ciążę z Cezarym, który cierpiał na amnezję i stał się jej ofiarą? Rok temu chciała nawet zmusić go do ślubu! Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" jesienią.