Barwy szczęścia, odcinek 3068: Natalia przeprosi Cezarego za ucieczkę z Indii i zerwane zaręczyny! To on ma jej wybaczać?

Barwy szczęścia, odcinek 3068: Józefina przekona Sofię, że ma przewagę nad Natalią! Wyśle ją do Indii do Cezarego?

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia wróci z Indii po zerwaniu zaręczyn z Cezarym

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia, nie mogąc pogodzić się z tym, że jej ukochany ma dziecko z Sofią, odda mu w Indiach pierścionek zaręczynowy. Po powrocie do Polski rzuci się w wir pracy w kancelarii.

Cezary pokrzyżuje plany Józefiny w 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa postanowi wmówić synowi, że powinien rzucić się w ramiona Sofii. Potem spotka się z nią, by wyłuszczyć jej swój plan i wyjaśnić, że dziecko z Cezarym daje jej przewagę nad Natalią. Zarezerwuje bilety lotnicze do Indii dla niej, dziecka i dla siebie, ale kilka godzin później Cezary wróci do Polski, by znowu oświadczyć się Natalii.

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia ponownie przyjmie oświadczyny Cezarego

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary wróci do Natalii. Zjawi się u niej prosto z lotniska i powie, że zarówno ona, jak i Lea (Lena Sobota) są dla niego najważniejsze. Kiedy Zwoleńska to usłyszy, nieoczekiwanie to ona przeprosi go za zerwanie zaręczyn i nagły wyjazd z Indii. Rawicz ma dziecko z Sofią (Valeria Gouliaeva), ale to Natalia będzie przepraszać!

- Znowu jesteśmy razem – odpowie triumfująco Cezary klękając przed nią z tym samym pierścionkiem i oświadczając się jej ponownie. Jego ukochana przyjmie oświadczyny. W rozmowie z matką (Adrianna Biedrzyńska) przyzna, że kocha Cezarego tak bardzo, że pomimo tego, iż ma on dziecko z inną, nadal chce za niego wyjść za mąż.

- Na pewno wam się uda, ale będzie to wymagało dużo pracy i poświęceń – odpowie jej Małgorzata.

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2