Barwy szczęścia, odcinek 3068: Józefina przekona Sofię, że ma przewagę nad Natalią! Wyśle ją do Indii do Cezarego?

Kiedy w 3035. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Cezary wrócił na krótko z Leą do Polski, jego matka obmyśliła plan, jak przejąć kontrolę nad Sofią, która wcześniej ostro powiedziała jej, co o niej myśli. Zaproponowała jej pracę w stadninie i opiekę nad Czarkiem. Potem wmanipulowała ją w wyznania, które w tajemnicy nagrała. Sofia przyznała w nich, że ojcem jej syna jest Cezary.

Natalia wróci do Polski bez pierścionka zaręczynowego w 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia postanowi zamknąć za sobą rozdział życia, który poświęciła Cezaremu. Nie mogąc pogodzić się z tym, że ma on dziecko z Sofią, jeszcze w Indiach odda mu pierścionek zaręczynowy. Po powrocie od razu zajmie się sprawami tonącej kancelarii.

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyjazd Cezarego pokrzyżuje plany Rawiczowej

Kiedy Józefina dowie się o tym, że Natalia oddała w Indiach pierścionek zaręczynowy Cezaremu i wróciła do Polski bez niego, poczuje wiatr w żagle. W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi mu wmówić, że najlepsze, co teraz może zrobić, to rzucić się w ramiona Sofii, matki swojego syna. Spotka się z Sofią, by wytłumaczyć jej swój plan i powiedzieć jej, że teraz ma przewagę nad Natalią z powodu Czarka.

- Wiem, że nadal go kochasz. Powinnaś powalczyć o swoje szczęście – powie jej i poinformuje, że zarezerwowała już bilety lotnicze dla niej, dziecka i dla siebie na samolot do Indii. Tak będzie pewna swego! Mocno się zdziwi, kiedy już kilka godzin później jej plan przestanie mieć rację bytu – Cezary wróci do Polski, by wybłagać u Natalii przebaczenie.

