Barwy szczęścia, odcinek 3042: Asia straci Emila?! Emilka wpakuje ich w poważne kłopoty - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Emilka wpadnie w poważne kłopoty, gdy ojciec Aliny odkryje, że to właśnie ona stała za gnębieniem jego córki. Podobnie z resztą jak Emil, który jej w tym pomagał. I mimo iż to Brodzińska wpadła na pomysł hejtowania koleżanki, która wcześniej w ten sam sposób szydziła z jej chorej psychicznie matki Malwiny (Joanna Gleń), to Sokalski jej w tym pomógł. Tym bardziej, że z jej strony oberwało się także i jego matce. Jednak gdy w 3037 odcinku "Barw szczęścia" Emilka tak się nakręci, że zacznie zachęcać kolegów do zbiorowego znęcania się nad Aliną także i poza Internetem, to dla zaniepokojonego Emila będzie to zbyt wiele. A to dlatego, że zacznie na poważnie zastanawiać się jak daleko będzie jeszcze gotowa posunąć się jego przyjaciółka w swojej zemście!

Emilka wpadnie i pociągnie za sobą Emila w 3042 odcinku "Barw szczęścia"!

I słusznie, gdyż już w 3038 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska sprowadzi na nich poważne kłopoty, gdy nie przestanie prześladować Aliny, przez co ściągnie na siebie i Sokalskiego uwagę Kujawiak (Karina Seweryn). Nauczycielka zacznie bacznie obserwować uczniów, co z kolei postanowi wykorzystać ofiara Emilki, która znów zacznie kpić z jej matki. A przyjaciółka Emila nie przejdzie obok tego obojętnie i zdecyduje się na kolejną zemstę, ale tym razem na dobre wpadnie! A to dlatego, że w 3042 odcinku "Barw szczęścia" ojciec Aliny odkryje, że to właśnie Brodzińska stoi za hejtowaniem jej córki i natychmiast pójdzie z tą sprawą do dyrektorki szkoły! Wówczas Emilka wpadnie w naprawdę poważne kłopoty, a co gorsza pociągnie za sobą i Emila, który już będzie objęty nadzorem kuratora!

Asia zostanie bez syna w 3042 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Jerzy wylądują na dywaniku dyrektorki szkoły. Wówczas dojdzie do konfrontacji matki Emila i dziadka Emilki z ojcem Aliny, która wywoła ogromny strach u Sokalskiej. I nic dziwnego, gdyż kobieta zacznie na poważnie się obawiać, że po tej akcji może na dobre stracić syna. Tym bardziej, że w 3043 odcinku "Barw szczęścia" Marczak nieoczekiwanie stanie jeszcze po stronie swojej wnuczki, czym tylko dodatkowo zdenerwuje ojca Aliny. Wtedy między panami dojdzie do burzliwej kłótni, po której Asia zacznie się jeszcze bardziej niepokoić. Na szczęście, Sokalska nie straci syna, ale ta akcja nie przejdzie bez echa, przez co Emila będzie czekała poważna rozmowa. I to już nie tylko z matką, ale także jej kochankiem Hubertem (Marek Molak), który spróbuje postawić go do pionu, gdyż takie sytuacje będą im tylko dodatkowo szkodzić i naprawdę będą mogły skończyć się źle!