Barwy szczęścia, odcinek 3039: Ewelina i Kaper będą razem?! Postanowi pozbyć się Hani

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Ewelina będzie kompletnie oczarowana Kacprem. Tym bardziej, że nowy korepetytor od matematyki już na wstępie zrobi na niej ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że od razu zaproponuje, aby zaczęli się częściej spotykać, na co i on zareaguje pozytywnie. Szczególnie, że Markowska także i jemu się spodoba, choć oczywiście będzie starał się robić wszystko, aby to ukryć i to w przeciwieństwie do niej! Wszystko przez to, że już na ich drugim spotkaniu nastolatka jawnie zacznie go podrywać i będzie robić wszystko, aby mu się przypodobać. Aż w końcu w 3039 odcinku "Barw szczęścia" zupełnie straci dla niego głowę!

Ewelina zauroczy się Kacprem w 3039 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Markowska zwierzy się swojej przyjaciółce, iż jest ogromnie zauroczona Jabłońskim. I choć Ewelina zda sobie sprawę, że Kacper ma już swoją ukochaną, to obecność Hani w ogóle jej nie przeszkodzi. A wręcz przeciwnie, gdyż w 3039 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółka Ewy postanowi zrobić wszystko, aby mieć go tylko dla siebie. Do tego stopnia, że będzie gotowa nawet pobyć się rywalki, która będzie mieć naprawdę mocną pozycję u jej korepetytora! A to dlatego, że przecież Jabłoński już będzie z nią mieszkał, a nawet będzie stawiał ją ponad swoją rodzinę tak jak miało to miejsce choćby w Święta Bożego Narodzenia, które wolał spędzić z nią. Ale teraz nic nie będzie takie jasne!

Kacper zostawi Hanię dla Eweliny w 3039 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, patrząc w 3039 odcinku "Barw szczęścia" na przeszłość Kacpra! Przypomnijmy, że przed Hanią, Jabłoński spotykał się z Madzią (Natalia Sierzputowska), którą ostatecznie zostawił, gdy naprawdę się nią zauroczył. A teraz podobnie będzie miał z Eweliną! Zatem czy w 3039 odcinku "Barw szczęścia" zachowa się podobnie i także zostawi Hanię jak wcześniej Madzię? A może nauczy się na swoich błędach i postanowi ich nie powielać? Tego dowiemy się już niebawem!