Barwy szczęścia, odcinek 3029: Ewelina zauroczy się Kacprem! To nie skończy się dobrze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3029 - piątek, 13.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ewelina rozpocznie z Kacprem korepetycje z matematyki, które załatwią jej Grzelakowie. Zdradzamy, że Aleks postanowi pomóc swojej koleżance, gdy dowie się, że ma w nowej szkole poważne problemy z tym przedmiotem. Markowska nie będzie chciała, aby ta wiadomość dotarła do jej bardzo wymagającego ojca, dlatego zwierzy się ze wszystkiego Aldonie, która oczywiście zgodzi się pomóc. Tym bardziej, że nie będzie chciała, aby ostatnia historia z Eweliną się powtórzyła. Przypomnijmy, że niedawno Markowska podjęła próbę samobójczą, gdy nie wytrzymała presji ze strony swoich rodziców i nie dostała się do wymarzonego liceum. I tylko dzięki Grzelakowej, w ręce której przypadkiem trafił jej pożegnalny list, udało się ją uratować. Dlatego i w 3026 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie odmówi jej pomocy.

Kacper zostanie korepetytorem Eweliny w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Markowska zjawi się w "Feel Good", gdzie pozna swojego nowego korepetytora, którym zostanie Kacper. Oczywiście, Jabłoński od razu przypadnie jej do gustu i ogromnie jej się spodoba! I to do tego stopnia, że bardziej niż na nauce skupi się na samym nauczycielu. Dokładnie tak samo jak w przypadku Patryka (Konrad Skolimowski), który wcześniej uczył ją historii. Przypomnijmy, że już wcześniej Ewelina nieszczęśliwie zakochała się w Jezierskim, ale niestety bez wzajemności, gdyż wówczas był on skupiony wyłącznie na Oliwce (Wiktoria Gąsiewska). Odrzucona Markowska aż upiła się z rozpaczy, przez co wpakowała się w niezłe kłopoty. Czy w przypadku Kacpra w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie podobnie?

Jabłoński odrzuci Markowską w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Bardzo możliwe, że w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach ten scenariusz się powtórzy. Tym bardziej, że Kacper z pewnością będzie wolał skupić się na nauce, a nie romansach, gdyż przecież będzie w szczęśliwym związku z Hanią (Weronika Hoepfner), dla której nawet porzucił własną rodzinę w Święta Bożego Narodzenia. Co prawda, wcześniej sam zostawił dla niej Madzię (Natalia Sierzputowska), jednak jego miłość nie była do niej tak silna jak w przypadku obecnej ukochanej. Ale jak będzie tym razem? Przekonamy się już w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!