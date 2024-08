Barwy szczęścia, odcinek 3029: Koniec Ewy i Aleksa?! Będzie miała już dość ukochanego

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

"Barwy szczęścia" odcinek 3029 - piątek, 13.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ewa nie będzie chciała, aby Aleks dalej chronił ją przed Jackiem (Aleksander Szeląg) i Julkiem (Kacper Krasowski), którzy wciąż będą jej się narzucać po aferze z Grzelakiem. "Dżeje" postanowią zemścić się za to, że syn Aldony (Elżbieta Romanowska) w końcu wydał ich przed policją, przez co spadły na nich poważne problemy za nielegalną uprawę i palenie konopi. Oczywiście, Aleks nie pozwoli kolegom zaczepiać jego dziewczyny i zdecydowanie stanie w jej obronie, ale Walawska w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej powoli zacznie mieć tego dość. Szczególnie, iż odczuje Grzelak traktuje ją jak swoją własność!

Ewa poskarży się Ewelinie na Aleksa w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Walawska zwierzy się swojej przyjaciółce, że stała obecność jej ukochanego stała się dla niej męcząca. Tym bardziej, że po jego przenosinach z zawodówki do tego samego liceum, gdzie chodzi i ona, wciąż będzie na niego skazana, czego powoli zacznie mieć już serdecznie dość. Tyle, że w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ewelina będzie miała zupełnie inne zdanie o Aleksie, którzy pomoże rozwiązać jej problemy z matematyką i przy wsparciu swojej matki, załatwi jej korepetycje, aby o wszystkim nie dowiedział się jej ojciec (Piotr Chys). A już tym bardziej po spotkaniu z Kacprem (Jakub Szlachetka), który od razu wpadnie jej w oko!

Walawska zostawi Grzelaka w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

I choć w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ewa raczej nie uzyska wsparcia u swojej przyjaciółki, to na poważnie zacznie myśleć o swojej przyszłości z Aleksem. Czy zdecyduje się zerwać z ukochanym, który już wcześniej pokazał jej jak bardzo mu na niej zależy, gdy w ramach solidarności z nią postanowił nie pisać egzaminów w pierwszym terminie, przez co finalnie nie poszły mu one tak dobrze? A może tak jak Ewelina dostrzeże jego dobre strony i postanowi jednak trwać w tym związku? Tego dowiemy się już w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!