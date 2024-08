Barwy szczęścia. Wielka radość u Grzelaków! Do Aldony i Borysa wreszcie uśmiechnie się szczęście? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec dramatów u Grzelaków w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach kłopoty Grzelaków w końcu dobiegną końca?! Przypomnijmy, że dopiero co Aldona i Borys drżeli o dalsze losy Aleksa, którego nowi koledzy z liceum, gdzie siłą przeniosła go jego matka, wpędzili go w narkotykowy biznes. Znajomi bez jego zgody zasadzili w szklarni małżonków sadzonki konopi, a sprawa prędko ujrzała światło dzienne, gdy policja nakryła kolegę młodego Grzelaka z jonitem. Wówczas Jacek i Julek chcieli wszystko zrzucić na Aleksa, przez co za sprawą swojej przeszłości oberwała i Aldona, ale na szczęście tą sprawę udało się wyjaśnić, choć niemałym kosztem, gdyż później koledzy mścili się na chłopaku. Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej po tej aferze już raczej nie będzie śladu!

Radość Aldony i Borysa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Aldony i Borysa znów zapanuje radość! Małżonkowie już przestaną przejmować się sprawą Aleksa i w końcu będą mogli skupić się na sobie. Skarbulki wybiorą się na romantyczną randkę na łonie natury, gdzie spędzą naprawdę miłe chwile. Na twarzach Grzelaków pojawią się dawno niewidziane uśmiechy i czułość, której przez problemy z Aleksem ostatnio nie doświadczyli, choć przecież wcześniej ponownie zaczęli się starać o własne dziecko. Czyżby w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej miały one swoją kontynuację?

Grzelakowie zostaną rodzicami w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Grzelakowie w końcu zostaną rodzicami, a Aldona zajdzie w upragnioną ciąże? Czy wreszcie urodzi Borysowi długo wyczekiwanego potomka? Niestety, nie będzie to takie proste! I to już wcale nie za sprawą Grzelaka, który miał już wcześniej problemy z płodnością, a jego żony, przechodzącej przedwczesną menopauzę. W tej sytuacji dziecko stanie pod naprawdę dużym znakiem zapytania, ale na szczęście nie odbije się to na wspólnej przyszłości Grzelaków, którą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wciąż będą ze sobą dzielić. I będą z tego powodu bardzo szczęśliwi!