Barwy szczęścia, odcinek 3041: Malwina znów wróci do szpitala! Nie przeżyje rozłąki z Rozalką

"Barwy szczęścia" odcinek 3041 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Malwina, choć po weekendzie spędzonym z rodziną powinna czuć się lepiej, wcale nie odzyska sił w pełni. Wręcz przeciwnie - rozłąka z Rozalką będzie dla niej nie do zniesienia. Każda chwila bez ukochanej córki będzie przypominała jej o tym, jak bardzo zawiodła jako matka. W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Malwina uzna, że jej decyzje zniszczyły życie nie tylko jej, ale i całej rodziny.

Szczególnie dotknie ją przekonanie, że to przez nią Klemens (Sebastian Perdek) trafił do szpitala z zawałem. Wszystko to sprawi, że Malwina zacznie popadać w coraz głębszą depresję. Choć rodzina będzie starała się ją wspierać, ona nie będzie mogła wyrwać się z tego stanu. Czy wracając do szpitala w 3041 odcinku "Barw szczęścia", znajdzie ukojenie, czy wręcz przeciwnie?

Malwina znów w szpitalu! Jej stan nie ulegnie poprawie?

W 3041 odcinku "Barw szczęścia" stan psychiczny Malwiny będzie na tyle poważny, że dalsze leczenie w szpitalu wydaje się nieuniknione. Ale czy to naprawdę jej pomoże? Obawy kobiety o przyszłość Rozalki, poczucie winy związane z Klemensem i przekonanie, że zawiodła swoją rodzinę, będą ją dręczyć dzień i noc. W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Malwina stanie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Czy znajdzie siłę, by walczyć o swoje zdrowie, czy może podda się i pozwoli, by mrok całkowicie ją pochłonął?

Malwina musi być z rodziną. Tylko wtedy czuje się lepiej!

W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Malwina po weekendzie spędzonym z rodziną i dziećmi poczuje przypływ sił, jakich dawno nie miała. Tylko wśród bliskich, w obecności ukochanej Rozalki, Malwina poczuje się naprawdę dobrze, co sprawi, że jej psychiczne i emocjonalne cierpienie na chwilę ustąpi.

Naładowana pozytywną energią, zdecyduje się wrócić do szpitala na dalsze leczenie, ale tym razem zupełnie odmieniona - pełna wiary, że to będzie nowy początek i szansa na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Malwina wróci do szpitala z nadzieją, że tym razem leczenie przyniesie oczekiwane efekty i że w końcu będzie mogła normalnie żyć.