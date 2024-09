Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3039: Dramat Malwiny. Nigdy sobie nie wybaczy!

W 3039. odcinku serialu "Barwy szczęścia" lekarze Malwiny (Joanna Gleń) wyrażą zgodę na to, by spędziła weekend z rodziną. Herman (Maciej Raniszewski) będzie z tego powodu bardzo szczęśliwy wiedząc, jak jest to ważne dla młodszych dzieci – Emilki (Jessica Frankiewicz) i Rozalki (Nina Małkiewicz). Niestety, to spotkanie bardzo zasmuci Malwinę, która po raz pierwszy zda sobie sprawę z tego, jak naraziła zdrowie, a może nawet życie córeczki. Jej wyrzuty sumienia będą przeogromne