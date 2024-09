Barwy szczęścia, odcinek 3039: Malwina wróci do rodziny, ale z powrotem wyląduje w szpitalu. Nie ma dla niej nadziei?

Malwina będzie się obwiniać o to, co zrobiła Rozalce w 3039. odcinku „Barw szczęścia”

W 3039. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Malwina spotka się w domu Marczaków z rodziną. Lekarze zdecydują, że może z nią spędzić weekend. Emilka będzie wniebowzięta i ciągle będzie przytulać matkę. Maleńką Rozalkę (Nina Małkiewicz) Malwina sama weźmie w ramiona. Ale to ją zasmuci, ponieważ poczuje ogromny żal za to, jak podczas nawrotu choroby zostawiła ją samiuteńką w parku, w wózku. Stwierdzi, że nigdy sobie tego nie daruje, nigdy sobie nie wybaczy.

Malwina będzie musiała wrócić do szpitala w 3039. odcinku „Barw szczęścia”

W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Malwina zorientuje się, że Rozalka jej nie poznaje i powie to Hermanowi:

- Jestem dla niej obcą osobą...

- Ostatnio, jak płakała, Jerzy dał jej twoją bluzę. Wtuliła się w nią i od razu zasnęła. Poznała twój zapach, więc nie jesteś obca. Daj i jej, i sobie trochę czasu – pocieszy ukochaną.

- Nie mam czasu. Po niedzieli muszę wrócić do szpitala – odpowie z płaczem Hermanowi. Bliscy Malwiny będą zmartwieni jej stanem. Będzie ją czekać jeszcze kilka tygodni w szpitalu psychiatrycznym, a pełni zdrowia nigdy nie odzyska.

Malwina nigdy nie wyzdrowieje w serialu „Barwy szczęścia”

W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Malwina zdecyduje się powiedzieć Emilce smutną prawdę o tym, że jej choroba jest nieuleczalna:

- Mojej choroby nie da się wyleczyć. Ale można ją kontrolować - powie szczerze Emilce.

Brodzińska może pracować, wychowywać dzieci i robić wszystko pod warunkiem zażywania przepisywanych przez psychiatrę lekarstw. Kiedy Malwina z nich rezygnuje – jak podczas ciąży z Rozalką – dochodzi do katastrofy. Herman zrozumie, że Malwina będzie zawsze żyła w swoim świecie, do którego nikt nie zyska wglądu. Zawsze będzie trochę obok. Dlatego postanowi zrobić wszystko, by ich rodzina przetrwała pomimo wiecznego ryzyka nawrotu choroby. Postanowi, że już nie dopuści do sytuacji niezażywania przez Malwinę leków. Ale nie będzie mieć wpływu na to, by nie straciła praw rodzicielskich do Emilki i Rozalki. Jak rodzina przetrwa, jeżeli sąd zdecyduje o tym, by odebrać jej dzieci?

„Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2