Barwy szczęścia, odcinek 3035: Stefaniak zacznie prześladować Wandę! Nigdy nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" okrutny Robert zacznie prześladować Wandę! Stefaniak nie pogodzi się z rozstaniem z ukochaną, która zdecyduje się od niego odejść, gdy uderzy ją po urządzeniu mu sceny zazdrości o Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz), której w jej obecności będzie narzucał się w czasie przymiarki karnawałowych strojów. Halicka nie wybaczy swojemu kochankowi, że podniósł na nią rękę i zdecyduje się go zostawić, choć oczywiście Robert jak zawsze zacznie ją przepraszać, licząc na to, że mu wybaczy. Ale nie tym razem, gdyż Wanda się nie ugnie! Halicka spakuje swoje rzeczy i postanowi wynieść się z wynajmowanego przez nich mieszkania, ale oczywiście tyran jej na to nie pozwoli i stanie na drodze. Ale na szczęście, z odsieczą przyjdzie jej Darek (Andrzej Niemyt)! Janicki powstrzyma damskiego boksera, dzięki czemu kobieta zdoła się wydostać, ale nie na długo, gdyż już w 3035 odcinku "Barw szczęścia" agresor ją odnajdzie!

Robert zacznie nachodzić Wandę w 3035 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak zjawi się przed szkołą Karola, gdzie natknie się na odprowadzającą syna Halicką. Oczywiście, Robert od razu do nich podejdzie, ale Wanda nie będzie miała ochoty na rozmowę z agresywnym kochankiem, od którego przecież zdecyduje się definitywnie odejść. Ale on nie będzie mógł się z tym pogodzić i gdy nie uda się po dobroci, to znów spróbuje przekonać ją do tego siłą. Stefaniak zacznie być coraz bardziej agresywny, ale nic tym nie wskóra, gdyż partnerka nie będzie chciała zmienić zdania. Ale wszystko się zmieni, gdy w 3035 odcinku "Barw szczęścia" nieoczekiwanie po stronie agresora stanie Jaworski, od którego będą wynajmować mieszkanie! A to dlatego, że Krzysztof nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, przez co Wanda i tak będzie musiała płacić za kolejne trzy miesiące, choć już wcale nie będzie tam mieszkać!

Halicka zasięgnie pomocy prawnika w 3036 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3036 odcinku "Barw szczęścia" Halicka nie będzie miała zamiaru tak tego zostawić, ani tym bardziej wracać do agresywnego Stefaniaka. Mimo iż Robert będzie przekonany, że tak właśnie się stanie, gdy jego kochanka znajdzie się kropce, a na dodatek będzie mieć na utrzymaniu dziecko. Ale nic bardziej mylnego! W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Wanda zjawi się u Szczepana Krajewskiego (Robert Gularczyk) i zasięgnie porady prawnika w sprawie najmu. Halicka okaże zdecydowany chłód obecnej i tam Sokalskiej, którą wcześniej podrywał jej kochanek, ale mimo tego osiągnie zadowalający ją rezultat. I jeszcze w tym samym odcinku wróci do Roberta, ale tylko po to, aby wręczyć mu aneks, sporządzony przez adwokata, który pozwoli jej się od niego ostatecznie uwolnić. Ale wówczas przegrany Stefaniak znów posunie się do przemocy i ponownie spróbuje zatrzymać ją siłą, gdyż nigdy i w żaden sposób nie zgodzi się, aby od niego odeszła!