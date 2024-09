Barwy szczęścia, odcinek 3035: Sofia po wyjeździe Cezarego potwierdzi Józefinie, że jest ojcem jej dziecka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" rodzina pożegna Cezarego i Leę (Lena Sobota), którzy wylecą z powrotem do Indii do połamanej Natalii (Maria Dejmek). Tym bardziej, że nowina o dziecku Sofii, które Rawicz spróbuje ukryć przed swoją ukochaną, mocno odbije się na jego związku ze Zwoleńską, gdyż zacznie on przechodzić kryzys. Oczywiście, Cezary nie będzie chciał jej stracić, dlatego zdecyduje się do niej wrócić i zostawić sprawę swojego ojcostwa. Szczególnie, że Sofia zaprzeczy, że to on jest ojcem jej dziecka. I choć w Cezary w to nie uwierzy, tym bardziej, że była kochanka nie zgodzi się wykonać testu DNA, to ostatecznie odpuści, gdyż Natalia okaże się ważniejsza! Ale nie dla Józefiny, która w 3035 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści! Szczególnie, że Marczakowie i tak nie będą chcieli jej znać po tym, jak ich okłamie i wykorzysta!

Józefina zaopiekuje się Sofią po wyjeździe Cezarego w 3035 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" Józefina podejmie kolejną próbę rozmowy z Sofią tuż po wyjeździe syna. Rawiczowa znów zaczai się na jego byłą kochankę przed jej blokiem, gdzie ponownie natknie się na nią z dzieckiem. Matka Cezarego kolejny raz zaproponuje jej swoją pomoc finansową, gdyż dzięki Celinie (Orina Krajewska) doskonale będzie wiedzieć, że dziewczyna jest w trudniej sytuacji materialnej. I choć początkowo Sofia nie przyjmie od niej wsparcia, to jednak w 3035 odcinku "Barw szczęścia" zmieni zdanie! A to dlatego, że oprócz pieniędzy, Józefina znów zaproponuje jej pracę u siebie w stadninie, a także pomoc w opiece nad małym Czarkiem, dzięki czemu młoda matka będzie mogła ją wykonywać.

Sofia potwierdzi Józefinie, że to Cezary jest ojcem jej dziecka w 3035 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście w 3035 odcinku "Barw szczęścia" pomoc Rawiczowej nie będzie taka bezinteresowna. A to dlatego, że Józefina za wszelką cenę będzie chciała znaleźć potwierdzenie, iż syn Sofii jest dzieckiem Cezarego, a jej wnukiem! I takie właśnie zdobędzie, gdyż w 3035 odcinku "Barw szczęścia" tak podejdzie byłą kochankę Rawicza, że ta w końcu do wszystkiego jej się przyzna! Sofia potwierdzi, że to faktycznie Cezary jest ojcem jej dziecka, co Józefina oczywiście udokumentuje dla swojego syna. Rawiczowa nagra słowa dziewczyny, czego jednak ona nie będzie świadoma! Tym bardziej, że matka Cezarego nie da tego po sobie poznać i zaoferuje kolejne kroki. Józefina zaproponuje, aby w tym wypadku przenieśli się do niej na stałe, ale także nie bez przyczyny, gdyż nieco wcześniej Bojko zgodzi się, aby mały Czarek przyjął nazwisko Rawicza!