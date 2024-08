Barwy szczęścia, odcinek 3034: Koniec Natalii i Cezarego?! Nie daruje ukochanemu, że ukrył przed nią dziecko Sofii

"Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 20.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia w końcu dowie się o dziecku Sofii, którego ojcem najprawdopodobniej będzie Cezary. Tyle tylko, że nie od Rawicza, który za wszelką cenę postara się ukryć przed ukochaną fakt, iż spotkał się ze swoją byłą kochanką, a na dodatek podejrzewa, że faktycznie urodziła ona jego syna. Zdradzamy, że początkowo Cezary będzie działa wyłącznie w porozumieniu ze swoją matką Józefiną (Elżbieta Jarosik), która jako pierwsza powie mu o dziecku Sofii i to tuż po jego przylocie do Polski z Indii. Tym bardziej, że Rawicz zjawi się wyłącznie z Leą (Lena Sobota), gdyż z racji wypadku Natalia będzie musiała zostać na miejscu. Ale to nie oznacza, że niczego się nie dowie. A wręcz przeciwnie, gdyż w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wieści dopłyną wreszcie i do niej!

Kryzys u Natalii i Cezarego w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach wiadomość o dziecku Sofii wywoła poważny kryzys w związku Natalii i Cezarego, gdyż Zwoleńska nie będzie wybaczyć ukochanemu, że próbował to przed nią ukryć. Rawicz mocno straci w oczach swojej partnerki, która momentalnie straci do niego zaufanie. W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia wyżali się swojej matce Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), która w pierwszej chwili będzie myślała, że to właśnie jej córka będzie w ciąży, gdy Lea (Lena Sobota) doniesie jej o dziecku. Ale prawda okaże się jednak inna, czego Zwoleńska i Marczak (Bronisław Wrocławski) równie prędko się dowiedzą i będą mieć o to ogromny żal do Rawiczowej, gdyż znów padną ofiarami jej manipulacji.

Zwoleńska i Rawicz nie rozstaną się w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

I choć w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary mocno podpadnie Natalii, to para ostatecznie się jednak nie rozstanie! Oczywiście, ich związek znów mocno ucierpi przez dawną kochankę Rawicza, która już wcześniej próbowała jej go odbić po swoim powrocie i wykorzystała do tego nawet fakt, że stracił pamięć, ale przetrwa i tą burzę, spowodowaną przez jej dziecko. Póki co nie wiadomo, czy Rawiczowie doprowadzą sprawę ojcostwa Cezarego do końca, ale pewnym jest, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwoleńska i Rawicz wciąż będą razem, gdyż pojawiali się wspólnie na zdjęciach do nowych odcinków. A na dodatek już w komplecie wrócą do Polski i będą tacy szczęśliwi, jak wcześniej!