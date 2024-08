Barwy szczęścia, odcinek 3026: Przerażajacy wypadek Natalii w Indiach. Prędko nie wróci do Polski - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia, Cezary i Lea (Lena Sobota) będą mieli przylecieć do Polski, ale ich plany pokrzyżuje straszny wypadek. Zdradzamy, że to Małgorzata postanowi ściągnąć córkę i jej ukochanego do Polski, gdy zobaczy jak w złym stanie jest Józefina (Elżbieta Jarosik) po wyjeździe swojego syna. Oczywiście, Zwoleńska nie będzie świadoma, że to wszystko wyłącznie kolejna gra Rawiczowej, której powrót Cezarego będzie potrzebny wyłącznie po to, aby dowieść, że to on jest ojcem dziecka Sofii (Valeri Guliaieva), gdyż sama zdobędzie wcześniej na to dowody. I przejęta jej stanem skontaktuje się z córką, aby przekonać ich do przylotu Polski, co w efekcie jej się uda, ale w 3026 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej los zadecyduje inaczej!

Natalia złamie nogę w Indiach w 3026 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zakochani będą musieli zmienić swoje plany. A wszystko przez przerażający wypadek, któremu w Indiach ulegnie Natalia! Zwoleńska złamie nogę i wyląduje w gipsie, przez co będzie zmuszona odwołać swój przylot do Polski ku wielkie rozpaczy Małgorzaty, która tak ogromnie będzie cieszyć się, że po tak długiej przerwie zobaczy córkę. Tym bardziej, w świetle ostatnich problemów z Malwiną (Joanna Gleń), które odbiły się także na kancelarii Natalii, gdzie po zawale Klemensa (Sebastian Perdek) nie było komu pracować. Ale na szczęście, Zwoleńskiej na odległość uda się dogadać z dawnym kolegą Szczepanem Krajewskim (Robert Gularczyk), zaś jej matce z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz), która tymczasowo wskoczy na miejsce Brodzińskiej, dzięki czemu jej kancelaria przetrwa. Tyle, że w 3026 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia jeszcze nie będzie mogła wrócić, mimo szczerych chęci.

Kiedy Natalia wróci do Polski w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach powrót Natalii do Polski zdecydowanie się opóźni, ale spokojnie, gdyż nie jest on równoznaczny z tym, że w ogóle nie nastąpi. Co prawda, w świetle jej wypadku niebawem do kraju przyleci wyłącznie Cezary, którego Józefina od razu poinformuje o dziecku Sofii, ale w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, gdy ukochana Rawicza już nieco dojdzie do siebie, to przylecą do Polski już w komplecie! A Małgorzata będzie miała okazję, aby nadrobić stracony czas, gdyż kochankowie wezmą udział w kolejnym ważnym święcie dla Marczaków, a także wróci do pracy w swojej kancelarii, którą uratuje jej matka! Także Zwoleńska jeszcze się nacieszy swoją córką!