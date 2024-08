Barwy szczęścia. Wielkie szczęście u Marczaków! U Małgorzaty i Jerzego w końcu zacznie się układać - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec dramatów u Marczaków w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach los w końcu uśmiechnie się do Marczaków, których w ostatnim czasie tak boleśnie doświadczył. I to nie tylko w perspektywie nawrotu choroby psychicznej Malwiny, która przyczyniła się do problemów finansowych i dramatycznej walki o porzuconą przez nią wcześniej Rozalkę (Nina Małkiewicz), ale także zawału Klemensa, po którym los kancelarii Natalii zawisnął na włosku. Wówczas już wszystko spadło na głowę Małgorzaty, która nie dość, że musiała pomóc Hermanowi (Maciej Raniszewski) w opiece nad córkami Malwiny, to jeszcze musiała zająć się firmą swojej córki, aby uchronić ją przed upadkiem. Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej ta zła karta się odwróci, a Marczakowie odzyskają obie córki!

Powroty Malwiny i Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Malwina w końcu wróci do zdrowia i wyjdzie z psychiatryka w naprawdę dobrej formie. Brodzińska wróci do domu, gdzie ciepło powitają ją Emilka (Jessica Frankiewicz) z Hermanem, którzy szczególnie będą na nią czekać, gdyż w przeciwieństwie do Marczaków będą pełni obaw co do jej stanu! Ale na szczęście, córka Jerzego będzie mieć się naprawdę świetnie i będzie gotowa do walki o Rozalkę. Jednak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wróci do nich nie tylko ona, ale i Natalia z Leą (Lena Sobota) i Cezarym (Marcel Opaliński). I co więcej będzie miała do czego, gdyż jej kancelarię uda się ocalić po zatrudnieniu nowego prawnika Szczepana Krajewskiego (Robert Gularczyk) i przebranżowieniu Asi (Anna Gzyra) na jego asystentkę!

Radość Małgorzaty i Jerzego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

I to wszystko sprawi, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach małżonkowie w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż to co najgorsze, będzie już za nimi. A teraz przyjdzie im się cieszyć nie tylko swoją powracającą rodziną, z którą wspólnie spędzą kolejną wyjątkową uroczystość, ale także i sobą, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z głowy będą mieli i Józefinę, która po powrocie Cezarego i pojawieniu się w jej życiu nowego mężczyzny przestanie być taka samotna! I wówczas Małgorzata i Jerzy będą mieć czas, aby wreszcie się sobą nacieszyć, a co najważniejsze w końcu odpocząć od tragicznych wydarzeń w ich życiu i znów móc cieszyć się życiem!