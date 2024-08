Barwy szczęścia. Nowy mężczyzna w życiu Józefiny! Przy nim zapomni o Cezarym? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Józefina na tropie dziecka Cezarego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W pierwszych odcinkach nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina będzie robić wszystko, aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę jest ojcem dziecka Sofii (Valeri Guliaieva), o istnieniu którego przypadkiem dowiedziała się w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Tym bardziej, że Rawiczowa będzie niemal pewna, że to właśnie jej syn jest jego ojcem. A już w szczególności, gdy wynajmie Celinę (Orina Krajewska) i dowie się, że dzieli imię z jej synem. Ale oczywiście, postanowi mieć na to dowód i zabezpieczyć materiał od chłopca w sprawie, którą później będzie mógł wytoczyć Rawicz. I którego zdecyduje się ściągnąć do Polski za pośrednictwem Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). Józefina nawciska przyjaciółce kitu, że tak straszliwie tęskni za synem, że Zwoleńska postanowi sprowadzić go z powrotem. Ale w kolejnych odcinkach nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w życiu Rawiczowej pojawi się ktoś jeszcze!

Tajemniczy mężczyzna w życiu Rawiczowej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w życiu Rawiczowej pojawi się tajemniczy mężczyzna! Jak widzimy w ZWIASTUN-ie nowego sezonu elegancki straszy pan zacznie starać się o serce matki Cezarego, czym nieco ją zawstydzi, gdyż przecież ostatnimi czasy Rawiczowa żyła wyłącznie swoim synem i dawno zapomniała o sobie i swoich życiu uczuciowym, przez co w jej życiu nie pojawił się nikt nowy w przeciwieństwie do Rawicza, który odnalazł miłość u boku Natalii (Maria Dejmek). Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to się zmieni, gdy i na jej drodze stanie tajemniczy mężczyzna, który zacznie obdarowywać ją kwiatami i zapraszać na randki!

Józefina zakocha się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i odpuści Cezaremu?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina da sobie szansę na miłość i w końcu zacznie żyć swoim życiem, a nie tym syna? Czy Rawiczowa zakocha się w mężczyźnie, którego los postawi na jej drodze i w końcu przestanie być taka samotna? I przede wszystkim, czy wreszcie da spokój Natalii i Cezaremu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!