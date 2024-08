Barwy szczęścia. Wzruszający powrót Malwiny do rodziny! Herman i Emilka wreszcie się doczekają - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Malwina wróci do zdrowia w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Malwina odzyska zdrowie! I choć to będzie wydawało się niemożliwe nawet jej bliskim, którzy widzieli ją w naprawdę złym stanie po wylądowaniu w psychiatryku i to do tego stopnia, że powoli zaczęli tracić nadzieję, że jeszcze może być normalnie, to na szczęście będą w błędzie! A to dlatego, że Brodzińska naprawdę do siebie dojdzie, dzięki przyjmowanym lekom, odstawionym na czas karmienia malutkiej Rozalki (Nina Małkiewicz). Ukochana Hermana wreszcie zapanuje nad swoimi emocjami i zdoła "uśpić" swoją chorobę afektywną dwubiegunową. I to w takim stopniu, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie mogła opuścić psychiatryk!

Poruszający powrót Brodzińskiej do Emilki i Hermana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

I choć nawet w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Herman będzie pełen obaw przed powrotem ukochanej, to na szczęście okażą się one błędne! A to dlatego, że Malwina przestanie żyć w swoim urojonym świecie i wróci do normalności. Brodzińska opuści psychiatryk z uśmiechem na ustach i w radosnym nastroju wróci do swoich bliskich, którzy od razu podzielą jej entuzjazm. Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z jej powrotu najbardziej ucieszą się Emilka z Hermanem, choć nie pozostanie on obojętny także i reszcie rodziny ojcu Jerzemu (Bronisław Wrocławski) i jego żonie Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), przybranej siostrze Natalii (Maria Dejmek), a także synowi Kacprowi (Jakub Szlachetka) i córeczce Rozalce, o którą przyjdzie jej jeszcze stoczyć batalię sądową, po porzuceniu jej na spacerze!

Rozprawa Malwiny w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, powrót Malwiny w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i to w bardzo dobrej formie ucieszy wszystkich, w tym także i ją samą, ale nie będzie oznaczał końca jej problemów. A to dlatego, że Brodzińską będzie czekała jeszcze rozprawa sądowa o ograniczeniu praw rodzicielskich dla Rozalki. Ale i na nią ukochana Hermana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie przygotowana. Malwina zda sobie sprawę, że może stracić wszystko na czym jej zależy i za wszelką cenę postanowi do tego nie dopuścić. Brodzińska zapewni ukochanego, że już więcej nie odstawi leków i zrobi wszystko, aby pokazać, że jej córkom nie grozi z nią żadne niebezpieczeństwo. A on oczywiście zapewni jej swoje wsparcie. Podobnie z resztą jak szczęśliwa Emilka!