Barwy szczęścia. Rodzina Marczaków znów w komplecie, ale w nowym domu! Małgorzata i Jerzy otoczeni córkami i wnukami - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy Małgorzata i Jerzy z "Barw szczęścia" będą mieli nowy dom?

Takie zdjęcia na planie "Barw szczęścia" zdarzają się niezwykle rzadko! Zwykle podczas ważnych uroczystości rodzinnych gromadzi się wielu bohaterów, których łączą więzy krwi i bliskie relacje. Ale tym razem okazja do spotkania Małgorzaty i Jerzego z córkami i wnukami jest szczególna. Powstaje bowiem specjalna sesja zdjęciowa rodziny Marczaków, która będzie promowała nachodzący 18 sezon "Barw szczęścia". A to oznacza, że i miejsce jest wyjątkowe.

Nie plan na hali zdjęciowej"Barw szczęścia", gdzie mieszczą się specjalnie zbudowane wnętrza domu Małgorzaty i Jerzego przy ulicy Zacisznej, lecz elegancka, zapierająca dech w piersiach prawdziwa rezydencja w Konstancinie! Czy to oznacza, że Marczaków czeka przeprowadzka do pięknej willi, że wyprowadzą się ze swojego małego domku? Wydaje się, że nie ma na to większych szans. Po prostu ekipa "Barw szczęścia" chciała zrealizować rodzinną sesję w plenerze, nie na hali.

Córki Marczaków z dziećmi i ukochanymi znów razem w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

Na spotkaniu z Marczakami na planie "Barw szczęścia" pojawili się Natalia z córką Leą i jej narzeczony Cezary Rawicz oraz Malwina z Hermanem (Maciej Raniszewski) i swoimi dziećmi - Emilką (Jessica Frankiewicz) oraz Kacprem (Jakub Szlachetka). Do pełni szczęścia brakuje tylko wspólnej córeczki pary, małej Rozalki.

Ale dzięki takim ujęciom zza kulis nowego sezonu "Barw szczęścia" widzowie mogą mieć pewność, że mimo licznych przeciwności losu, pojawiających się problemów miłości tych trzech par nic nie będzie w stanie zniszczyć. Małgorzata i Jerzy zadbają o to, by ich rodzina trzymała się razem, by cały czas pielęgnować więzi z córkami i wnukami.

Kiedy te sceny w domu Marczaków będą emitowane w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Pełne ciepła i miłości zdjęcia z planu "Barw szczęścia" znajdą się w spotach reklamujących nowy sezon, ale nie zobaczymy ich w nadchodzących odcinkach, które będą emitowane już od poniedziałku, 2.09.2024 r. A szkoda, bo świetnie się ogląda tak szczęśliwych małżonków, Małgorzatę i Jerzego, zakochanych Natalię i Cezarego oraz Malwinę i Hermana w otoczeniu dzieci.