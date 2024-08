Barwy szczęścia, odcinek 3030: Cezary po raz pierwszy zobaczy syna! Sofia nie potwierdzi, że Czarek to jego dziecko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3030 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary w 3030 odcinku "Barw szczęścia" będzie z powrotem w Polsce. Przyleci z Indii, gdzie spędził ostatnie miesiące, a w kraju czeka na niego wiele "niespodzianek". Józefina nie przekaże mu telefonicznie przypuszczeń o ojcostwie. Seniorka będzie właściwie przekonana o tym, iż Rawicz to biologiczny ojciec dziecka Sofii. Jeszcze przed przylotem Cezarego do kraju, razem z Celiną (Oriana Krajewska), wywęszą pewne fakty z życia młodej mamy. Narobi sobie nieprzyjemności, ale to w ogóle nie powstrzyma jej przed tym, by uparcie twierdzić, że mały Czaruś to synek Rawicza.

Pierwsze spotkanie Cezarego z domniemanym synem w 3030 odcinku "Barw szczęścia"

Ledwo Rawicz wysiądzie z samolotu, Józefina już każe mu przyjechać do stadniny. Nadal nie poinformuje syna o swoich przypuszczeniach. Skołowany Cezary zgodzi się na szaleństwo matki, nie bardzo rozumiejąc, co właściwie się dzieje. Józefina wykorzysta zdezorientowanie mężczyzny, wsadzi go w samochód i popędzi w kierunku domu Sofii. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, to od Celiny dowie się, że niedoszła synowa wyszła z Czarkiem na zakupy. Na miejscu Cezary zdenerwuje się na matkę, że ta w ogóle nic mu nie wyjaśnia.

- Gdzie my jesteśmy? I o co chodzi? - cytuje wspomniany portal słowa zirytowanego Cezarego.

- Musimy chwilę zaczekać - uzna Józefina, ale nadal nie zdradzi szczegółów. Minie chwila, więc Rawicz ostrzej rozmówi się z mamą.

- Albo mi powiesz, na kogo czekamy, albo zamawiam taksówkę do domu - sięgnie po telefon.

- Chcę, żebyś się z kimś spotkał - uzna seniorka, a szczęście jej dopisze, bo Sofia z małym Czarkiem w wózku pokażą się w zasięgu jej wzroku.

Cezary dozna szoku

- Spójrz - powie Rawiczowa, a oczom Cezarego ukaże się była ukochana z wózkiem.

- Co ty znowu knujesz? - wścieknie się mężczyzna.

- Nic nie knuję. Dziecko w wózku to twój syn - wreszcie wykrztusi z siebie Józefina.

Rawicz w 3030 odcinku "Barw szczęścia" faktycznie podejdzie do byłej ukochanej z wózkim, zajrzy do środka, by zobaczyć dziecko, ale nic z tego nie zrozumie. Sofia wścieknie się na widok byłego partnera i kompletnie nie będzie chciała rozmawiać z nim, ani z jego matką. Cezary od pierwszych chwil w Polsce zrozumie, że ma kłopoty... Może przypuszczenia Józefiny są błędne, ale trzeba to sprawdzić.