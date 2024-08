Barwy szczęścia, odcinek 3030: Józefina doprowadzi do konfrontacji Cezarego z Sofią! Dowie się, że urodziła jego syna? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3030 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3030 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary i Lea (Lena Sobota) przylecą do Polski, ale bez Natalii (Maria Dejmek). Wszystko przez to, że Zwoleńska ulegnie potwornemu wypadkowi, w efekcie którego złamie nogę i będzie zmuszona przełożyć swój powrót do kraju ku wielkiej rozpaczy Małgorzaty (Adrianna Biderzyńska). Ale na szczęście, będzie mogła nacieszyć się wnuczką. Tym bardziej, że tuż po wylądowaniu w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Józefina czym prędzej porwie swojego syna i jak podaje swiasteriali.interia.pl poprosi go, aby wspólnie udali się do stadniny, co oczywiście będzie jedynie wabikiem, gdyż tak naprawdę Rawiczowa zawiezie go przed blok Sofii. Szczególnie, że dowie się od obserwującej jej Celiny (Orina Krajewska), że dopiero wyszła na krótkie zakupy i niebawem wróci do domu!

- Chodźmy - zarządzi Józefina.

Józefina przywiezie Cezarego przed blok Sofii w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3030 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Rawicz będzie zaskoczony, gdy matka przywiezie go przed nieznajomy blok i zaparkuje tuż przed wejściem do klatki schodowej. Cezary od razu domyśli się, że Józefina coś knuje i wcale się nie pomyli!

- Gdzie my jesteśmy? I o co chodzi? - zapyta Cezary.

- Musimy chwilę zaczekać - oznajmi Rawiczowa, a gdy jej syn będzie miał już dość czekania, to w końcu przyzna - Chcę, żebyś się z kimś spotkał.

- Nie możesz normalnie powiedzieć, o co chodzi? - zdenerwuje się Rawicz.

- Spójrz - poprosi Józefina, wskazując na zbliżającą się w ich kierunku kobietę z dzieckiem.

W tym momencie w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Cezary od razu rozpozna Sofię i zirytuje się jeszcze bardziej. Tym bardziej, gdy matka niespodziewanie wypali, że w wózku znajduje się jego syn!

- Co ty znowu knujesz? - zapyta podirytowany Cezary.

- Nic nie knuję. Dziecko w wózku to twój syn - powie Rawiczowa.

Rawicz spotka się z byłą kochanką w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wtedy w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zszokowany Cezary wysiądzie z samochodu i podejdzie do swojej byłej kochanki. A równie zaskoczona jego widokiem Sofia aż znieruchomieje i stanie jak wryta. Ale po chwili w 3030 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej się ocknie i nie będzie chciała rozmawiać ani z Rawiczem, ani tym bardziej jego matką, która już od dłuższego czasu nie będzie dawać jej spokoju. I w ten sposób Cezary nie uzyska potwierdzenia, że to jego dziecko. Czy matka przekona go, aby wystąpił na drogę sądową i dowiódł, że to jego syn? Tym bardziej, że sama zdobędzie mu na to dowody. Tego dowiemy się już niebawem!