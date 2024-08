Barwy szczęścia, odcinek 3032: Natalia w ciąży z Cezarym?! Lea przekaże Małgorzacie nowinę o dziecku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina zjawi się u Marczaków, aby wypytać Cezarego o rozmowę z Sofią. Tym bardziej, że wcześniej syn potwierdzi jej, że po swoim upadku z konia, po którym stracił pamięć, faktycznie się z nią spotykał, przez co chłopiec rzeczywiście może być jego dzieckiem. I choć w pierwszej chwili, gdy Rawiczowa po przylocie Cezarego z Indii doprowadzi do ich konfrontacji, dawna kochanka Rawicza nie będzie chciała rozmawiać ani z nim, ani tym bardziej z jego matką, która już od dłuższego czasu będzie ją prześladować wraz z obserwującą ją Celiną (Orina Krajewska), to w końcu zmieni zdanie. Tyle tylko, że stanowczo zaprzeczy, aby to Cezary miał być ojcem jej dziecka, choć Rawicz jej w to nie uwierzy. Szczególnie, że nie pozwoli mu wykonać testu na ojcostwo. I w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej opowie o wszystkim matce, nieświadomy tego, że ich rozmowie przysłuchuje się Lea!

Lea powie Małgorzacie o dziecku w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tym bardziej, że w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach między Rawiczami nawiąże się tak ostra dyskusja, że żadne z nich nie zwróci uwagi na to, iż świadkiem tego stanie się córka Natalii. Oczywiście, Lea natychmiast doniesie o wszystkim Małgorzacie, która na wieść o dziecku od razu pomyśli, że to Natalia jest w ciąży z Cezarym, ale niestety będzie w błędzie. I choć faktycznie będzie chodziło o dziecko Rawicza, to jednak nie z jej córką, a dawną kochanką, czego w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w końcu dowiedzą się i Małgorzata z Jerzym (Bronisław Wrocławski). I wcale nie będą zadowoleni z tego, że Józefina znów podle nimi zmanipulowała, aby osiągnąć swój cel, gdyż właśnie z racji jej rzekomej tęsknoty ściągnęli Cezarego z powrotem do Polski!

Natalia dowie się o dziecku Sofii w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach wiadomość o dziecku Sofii dotrze w końcu i do Natalii, która jako jedyna nie przyleci do Polski z Indii, gdzie ulegnie wypadkowi i przez złamaną nogę zostanie unieruchomiona. Oczywiście, Zwoleńska nie będzie zadowolona z tego, że Rawicz od razu jej o tym nie powiedział i ostro się na niego wścieknie. I to do tego stopnia, że w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w ich związku wybuchnie poważny kryzys, gdyż córka Małgorzaty straci do niego zaufanie. I tyle będzie z pozoru radosnej nowiny, która doprowadzi do ogromnego dramatu...