Barwy szczęścia, odcinek 3033: Sofia zaprzeczy, że Cezary jest ojcem jej dziecka, ale nie pozwoli Rawiczom wykonać testu na ojcostwo - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sofia nie zazna spokoju, gdyż Rawiczowie tak łatwo jej nie odpuszczą. Tym bardziej, że do zdeterminowanej Józefiny dołączy także jej syn, który tuż po swoim przylocie z Indii dowie się od matki, że urodziła jego dziecko. Oczywiście, Rawiczowa od razu postanowi ich ze sobą skonfrontować, aby dowiedzieć się prawdy, ale dawna kochanka Cezarego w pierwszej chwili nie będzie chciała rozmawiać ani z nim, ani tym bardziej z nią. Ale Rawicz tak tego nie zostawi, gdyż zda sobie sprawę, że jego matka może mieć rację i to on może być ojcem dziecka Sofii, z którą przecież spotykał się po swoim upadku z konia, w wyniku którego stracił pamięć i zapomniał o Natalii (Maria Dejmek), przez co znów do niej wrócił. I w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej postanowi się tego za wszelką cenę dowiedzieć.

Sofia powie Cezaremu, że nie jest on ojcem małego Czarka w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach, ale nie pozwoli tego sprawdzić!

Tyle tylko, że w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach była kochanka Cezarego będzie utrzymywać, że to nie on jest ojcem jej dziecka, co z resztą zasygnalizuje mu tuż po ich pierwszym spotkaniu, do którego doprowadzi jego matka. Jednak Rawicz jej w to nie uwierzy i w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej postanowi ją przycisnąć. Ale Sofia wciąż będzie twardo stać przy swoim. Do czasu aż Cezary zaproponuje wykonanie testu na ojcostwo, do których już wcześniej zacznie namawiać go Józefina. Szczególnie, że z pomocą Celiny (Orina Krajewska) zdobędzie materiał DNA chłopca, więc bardzo łatwo będzie to sprawdzić, gdyż wystarczy, aby Rawicz poszedł z tym do sądu. Jednak Sofia nie wyrazi na to zgody! Czy zatem tym sama się wyda?

Rawiczowie dowiodą, że Sofia urodziła dziecko Cezarego w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Tyle tylko, że w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy o dziecku Sofii dowiedzą się Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski). Zdradzamy, że to Lea (Lena Sobota) doniesie babci o dziecku, przez co Zwoleńska w pierwszej chwili pomyśli, że to Natalia (Maria Dejmek) jest w ciąży z Cezarym, ale w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej odkryją, że chodzi o dziecko Rawicza, ale z Sofią. Oczywiście, wiadomość szybko dotrze także i do Natalii, co wywoła kryzys w ich związku i ogromny żal Marczaków do Józefiny! Czy w tej sytuacji Rawiczowie wciąż będą chcieli dowieść, że była kochanka Cezarego urodziła jego dziecko? A może w świetle tych okoliczności odpuszczą? Tego dowiemy się już niebawem!