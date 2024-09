Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Tak będzie wyglądał ślub Malwiny i Hermana! Wśród gości nie tylko rodzina panny młodej - ZDJĘCIA, WIDEO

Co to będzie za ślub w serialu "Barwy szczęścia"! Malwina (Joanna Gleń) i Herman (Maciej Raniszewski) wreszcie się pobiorą, a ich ślub zgromadzi nie tylko rodzinę panny młodej, ale także wielu przyjaciół. Zanim jednak do ślubu Malwiny i Hermana dojdzie, para będzie musiała jeszcze pokonać wiele przeciwności losu, także związanych z chorobą psychiczną kobiety. Mamy już ZDJĘCIA jak będzie wyglądał ich ślub, na który w "Barwach szczęścia" trzeba będzie jednak trochę poczekać. Zobacz to w GALERII i WIDEO z planu.