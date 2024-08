Barwy szczęścia. Nowa rodzina Pyrków. Hubert i Asia stworzą parę idealną? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Zmiany w rodzinie Pyrków w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Start serialu "Barw szczęścia" już 2 września, a nowe odcinki zaskoczą fanów. Nie obejdzie się bez obszernej kontynuacji wątku Agaty i Huberta. Tylko oni zostali w rodzinnym domu, bo reszta rodzeństwa powyjeżdżała i raczej nie pojawia się wśród bliskich. Można pomyśleć, że brat z siostrą będą narzekać na nudę, ale tak się bynajmniej nie stanie. Już w minionych odcinkach "Barw szczęścia" widzowie widzieli kwitnące uczucia między Hubertem a Asią oraz Agatą i Ignacym. Poprzednie odcinki zakończyły się wspólnymi świętami w domu rodzinnym rodzeństwa. Co dalej?

Asia z Hubertem stworzą parę idealną?

Zdjęcie na oficjalnym koncie "Barw szczęścia" na Instagramie potwierdza, że Asia z Hubertem będą bliżej niż kiedykolwiek. Co ciekawe, prawdopodobnie powróci także przyjaźń Marysi (Nina Szumowska) z Emilem. To już pewne, że rodzice dzieciaków stworzą związek i wcale nie chodzi o przelotny romans. W grę wejdą poważne uczucia, więc pociechy także muszą się jakoś dogadywać.

Wszystko wskazuje na to, że rodzina Pyrków znów stanie się zgrana i zjednoczona. Agata zaakceptowała nową ukochaną brata, chociaż na początku miała co do tej relacji pewne wątpliwości. Marysia z Emilem prawdopodobnie też się dogadają, a Ignacy z Hubertem od początku obdarzyli się sympatią.

Problemy u Pyrków w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Chociaż wszystko zapowiada sielankę, to nie do końca tak działa. W nowym sezonie "Barw szczęścia" pojawią się kolejne wątki, mącące postaci i wyzwania dla ulubionych bohaterów. Jak wiadomo, do kancelarii prawniczej dołączy Szczepan (Robert Gularczyk), były kochanek Sokalskiej. Jeszcze nie wiadomo, czy stare uczucia do prawnika nie powrócą...

Mało tego, wokół Agaty znów zakręci się były narzeczony. Patryk (Konrad Skolimowski) zacznie odczuwać samotność, więc ponownie przypomni sobie o ukochanej. Kieliszewski wpadnie w szał?

Nowe odcinki "Barw szczęścia" już od 2 września 2024r.