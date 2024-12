Pierwsza miłość. Reakcja Lilki na ciążę Kingi! Pewna siebie kochanka dostanie szału - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość". Reakcja Lilki na ciąże Kingi

W najnowszych odcinkach "Pierwszej miłości" Lilka przypadkowo usłyszy rozmowę telefoniczną Arka (Dariusz Wieteska) z Jankiem, podczas której Arek pogratuluje Jankowi i prosi, by ten pozdrowił Kingę. "No co ty mówisz, co za wiadomość, stary gratulacje! Pozdrów Kingę!" - powie równie szczęśliwy przyjaciel przez telefon.

To wystarczy, by Lilka połączyła fakty i zrozumiała, że żona Janka spodziewa się dziecka. Jej reakcja będzie jednoznaczna - szok i niedowierzanie. Choć przy Arku postara się zachować spokój, w jej wnętrzu rozpęta się prawdziwa burza emocji.

Kinga i Lilka będą w ciąży w tym samym czasie w "Pierwszej miłości"

W najnowszych odcinkach "Pierwszej miłości" Kinga, nieświadoma intryg Lilki, będzie powoli cieszyć się z nadchodzącego macierzyństwa. Ta wiadomość była dla niej w końcu niezwykle szokująca i żona Janka nie do końca jeszcze oswoiła się z tym stanem rzeczy.

Czy mimo wszystko szczęście Kingi zostanie zakłócone przez działania kochanki męża? Janek znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić ze sobą nadchodzące ojcostwo. Czy prawda wyjdzie na jaw? A jeśli tak, jakie będą tego konsekwencje dla jego małżeństwa z Kingą?

Lilka wyzna Kindze prawdę o ciąży w serialu "Pierwsza miłość"?

W najnowszych odcinkach "Pierwszej miłości" Lilka stanie przed trudnym wyborem. Czy zdecyduje się wyznać Kindze prawdę o swojej ciąży z Jankiem? A może uzna, że lepiej zachować milczenie, by uniknąć jeszcze większego skandalu? Lilka, choć pewna siebie, będzie czuła, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a konfrontacja z żoną Janka wyda się nieunikniona. Czy wyjawi wszystko wprost, ryzykując gniew Kingi, czy może znajdzie inny sposób, by poradzić sobie z tą emocjonującą sytuacją? Przekonamy się wkrótce!