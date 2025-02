Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3960: Julita uratowana! Pakulski i Małgorzata nie zdążą jej zabić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3960 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julita (Dagmara Bryzek) cudem przeżyje. Małgorzata Drzymalska (Ewa Rodart) i Krzysztof Pakulski (Tomasz Bednarek) zrobią wszystko, by ją zabić, żeby nikt się nie dowiedział, że to oni handlują organami, usuwają pacjentom kliniki We-Med zdrowe narządy i sprzedają je na czarnym rynku, ale pomoc przybędzie na czas! Kto uratuje Julitę przed śmiercią po wypadku? Czy to Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) powstrzymają Małgosię i Pakulskiego przed zabójstwem na sali operacyjnej. Zobacz ZWIASTUN "Pierwszej miłości" jak się skończy operacja rannej w wypadku Julity.