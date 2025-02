Pierwsza miłość. Edward oświadczy się Oli. Kogo ostatecznie wybierze? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Oświadczyny w "Pierwszej miłości"

To będzie ważna chwila dla Edwarda. Wreszcie zdecyduje się na śmiały krok, przygotuje wielką niespodziankę dla Oli, zaaranżuje romantyczną scenerię i pośrodku kwiatów oraz świec, klęknie na kolano, by prosić dziewczynę o rękę. Mina Oli wcale nie ukaże wielkiej radości. Przecież cały czas boryka się z myślą, co zrobić z romansem z Dawidem i czy ostatecznie rzucić ojca Marysi!

Ola nie przestanie zwodzić obu mężczyzn

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Ola stanie na krawędzi. To już najwyższy czas, by podjąć wiążącą decyzję. Piękna dziewczyna od dłuższego czasu romansuje z Dawidem i nawet kilkukrotnie wydawało się, że Edward już zaraz pozna prawdę, ale jednak kochankowie mieli trochę szczęścia. Ta sytuacja nie może toczyć się w nieskończoność. Musi paść konkretna decyzja.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Ola nadal będzie zwodzić dwóch mężczyzn. Z Dawidem zagra na czas, by nie stracić luksusów ze strony Edwarda, poprosi kochanka o więcej czasu na decyzję i kierunek, w którym chce iść. Już wiadomo, że w 3963 odcinku "Pierwszej miłości" dziewczyna zostanie wezwana "na dywanik" do ojca Marysi. Nie spodziewa się chyba, w którym kierunku podąży cała historia.

Edward zaplanuje zaręczyny. Wszystko zamieni się w koszmar?

Zdradzamy, że scena oświadczyn Edwarda będzie wyglądała jak z bajki. Mężczyzna postawi na romantyzm, ustawi mnóstwo świec, zaaranżuje intymną atmosferę, postawi na duże serce z kwiatów i będzie gotowy do zadania ukochanej najważniejszego pytania.

Czy Ola ostateczne odrzuci Edwarda i zacznie nową przyszłość z Dawidem? A może jednak pozostanie w luksusowym życiu z tatą Marysi? Tego dowiemy się już niebawem. Scena oświadczyn Edwarda na pewno zrobi niemałe wrażenie.